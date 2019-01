Allarme climatico mondiale | gli oceani si riscaldano più velocemente del previsto

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Il 2018 è stato un anno di grandi eventi catastrofici: incendi, tempeste, piogge da record, ondate di calore. Quello che si è aggiudicato lo scettro di anno più caldo per glinon ci ha risparmiato nulla. Il riscaldamento di queste sconfinate distese d’acqua sta andando più veloce dele l’ipotesi di un rallentamento nelle emissioni dei gas serra negli ultimi 15 anni è dunque prima di fondamento. L’è stato dato dalla rivista Science con al pubblicazione di uno studio coordinato dall’Accademia cinese di scienze. Grazie al nuovo sistema di osservazione degliArgo, temperatura, acidità e salinità possono ora essere misurati con maggiore precisione. Grazie a questo si è potuto ricostruire le temperature deglifino al 1960, rilevando come non solo glisi stiano scaldando, ma anche che il loro riscaldamento sta premendo il ...