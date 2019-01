Tel Aviv | al via attività di promozione su cultura e commercio tra Cina e Israele

A Tel Aviv l'ultimo addio ad Amos Oz : ANSAmed, - TEL Aviv, 31 DIC - Centinaia di israeliani fra cui esponenti del mondo della politica e della cultura si sono raccolti in un teatro di Tel Aviv per porgere un estremo saluto allo scrittore Amos Oz, morto il 28 dicembre a 79 anni per un tumore. Fra quanti hanno ...

Tel Aviv - bimba di 6 mesi muore mentre fa il bagno : la madre stava guardando Facebook : Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è una bambina neonata a causa della negligenza dei suoi genitori. L'ultimo drammatico episodio si è verificato in Israele, più precisamente nella splendida città di Tel Aviv, dove una bambina di appena sei mesi è deceduta annegando all'interno della vasca da bagno della propria abitazione, in quanto era stata lasciata lì da sola dalla madre, che nel frattempo stava controllando e ...

morto a Tel Aviv - all'età di 79 anni - lo scrittore Amos Oz : Ogni paese al mondo dovrebbe seguire l'esempio del presidente Trump e trasferire la propria ambasciata in Israele a Gerusalemme. Allo stesso tempo, però, ognuno di quei Paesi dovrebbe aprire anche un'...

Milano cade a Tel Aviv : La tripla di Brooks sulla sirena termina la propria corsa sul ferro e l'Ax Milano viene sconfitta a Tel Aviv contro il Maccabi, 92-94,. La squadra di Pianigiani non riesce a contenere l'estro di O'...

Basket - Olimpia a corrente alternata in Eurolega : ko a Tel-Aviv : In una sfida al cardiopalmo e in bilico fino alla sirena finale, l' Olimpia Milano cade sul campo del Maccabi Tel-Aviv 94-92 . Nella 15ª giornata di Eurolega la squadra di Pianigiani più volte non ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano perde a Tel Aviv contro il Maccabi per 94-92. Mostruoso O’Bryant con 32 punti - Brooks sbaglia la tripla vincente : Finisce con una sconfitta al termine di un match assai equilibrato il girone d’andata della stagione regolare di Eurolega 2018-2019 per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani non riesce a superare, in terra israeliana, il Maccabi Tel Aviv, che vince per 94-92 grazie a una serata mostruosa di Johnny O’Bryant: l’ex Bucks, Nuggets e Hornets non aveva mai realizzato, neppure in ...

Risultati Eurolega – Amara sconfitta per l’Olimpia Milano : il Maccabi Tel Aviv trionfa 94-92 : Il Maccabi Tel Aviv manda al tappeto Milano: Amara sconfitta per i ragazzi di Pianigiani nella 15ª giornata di Eurolega Amara sconfitta per l’Olimpia Milano nella 15ª giornata di Eurolega. I ragazzi di coach Pianigiani hanno ceduto per soli due punti al Maccabi Tel Aviv. Una sfida appassionante, quella di questa sera, sempre punto a punto, per la squadra milanese nella casa del Maccabi, ma al termine della sfida sono stati i padroni ...

LIVE Maccabi-Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Olimpia sconfitta nel finale a Tel Aviv (94-92) : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, match valevole per la quindicesima giornata di Eurolega. Un match molto importante per l’Armani Exchange che vuole confermarsi in zona playoff e soprattutto spegnere le speranze di rimonta della formazione israeliana. Una partita assolutamente da vincere per la squadra di Simone Pianigiani, che si troverà ad espugnare la caldissima Tel Aviv, cosa che non accade ...

Diretta Maccabi Tel Aviv Milano/ Streaming video e tv : l'Olimpia in Israele per chiudere l'andata - Eurolega - : Diretta Maccabi Tel Aviv Milano Streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per la 15giornata di Eurolega , oggi 27 dicembre, .

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano sfida il Maccabi Tel Aviv per continuare a restare in zona playoff : Continua il tour de force dell’Olimpia Milano. Quarta partita in sette giorni per la squadra di Simone Pianigiani, che vola in Israele per sfidare il Maccabi Tel Aviv nella quindicesima giornata di Eurolega, ultima del girone d’andata. Un match molto importante per l’Armani Exchange che vuole confermarsi in zona playoff e soprattutto spegnere le speranze di rimonta della formazione israeliana. Milano si è ripresa in campo ...

Nel sottosuolo di Tel Aviv si nasconde un luogo imperdibile : ... la meta sciistica numero uno del centro Italia Info utili I Paesi più pericolosi per le vacanze secondo la Farnesina Notizie I migliori ristoranti del mondo secondo TripAdvisor Posti incredibili La ...

Risultati Eurolega – Sconfitta amara per Milano : sorridono Real Madrid e Maccabi Tel Aviv : Milano non ce la fa contro un complicato Bayern: tutti i Risultati delle partite di oggi di Eurolega E’ terminata un’altra giornata di sfide di Eurolega. In campo, oggi, l’Armani Ex Change Milano: la squadra di coach Pianigiani non è riuscita ad avere la meglio su un tostissimo Bayern, che ha trionfato per soli 2 punti, col risultato di 78-80. Ottima prestazione di James e Micov, a referto rispettivamente con 17 e 16 ...

Carburanti alternativi - da Tel Aviv l’idrogeno al posto della benzina : Pensando al futuro dell’auto la prima parola che viene in mente è elettrico. Non solo le case costruttrici, anche i governi optano per politiche che incentivino l’acquisto di tali vetture oltre a pianificare investimenti sul fronte infrastrutturale per permetterne la piena fruizione. Qualcuno però non ci sta a considerare l’elettricità prodotta dalle centrali come unica alternativa green, è il caso della startup israeliana e australiana Electriq ...

Lancio dell'inedita Skoda Scala a Tel Aviv città dell'innovazione : ... al posto del tradizionale logo, Scala arriverà in Italia con quattro diversi allestimenti - Active, Ambition, Sport e Style - e con dotazioni di serie già molto complete anche dai livelli più bassi. ...