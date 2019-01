Sci di fondo | sette gli azzurri al via della sprint di Dresda | assente Klaebo per

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo balza in vetta - fuori dai dieci De Fabiani : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg scappa via - seconda Krista Parmakoski : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci alpino - Petra Vlhova ammutolisce Mikaela Shiffin in uno slalom stellare a Flachau! L’Italia tocca il fondo : nessuna azzurra a punti : Petra Vlhova batte finalmente Mikaela Shiffrin. La slovacca vince lo slalom di Flachau ed interrompe la striscia che l’aveva vista sempre seconda alle spalle dell’americana. Una Night Race davvero emozionante sulla pista austriaca, con le due campionesse che si sono date ancora una volta battaglia. Davvero straordinaria Vlhova nella seconda manche, dove ha realizzato il miglior tempo (56”40), imponendosi con quindici centesimi ...

BPER Scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per l' istituto di credito emiliano , che tratta in perdita del 2,23% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto ...

Bae Systems Scivola in fondo al mercato di Londra : Aggressivo ribasso per Bae Systems , che passa di mano in perdita del 2,18%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Dal Tour ai Mondiali di Seefeld : l’Italia punta tutto su Pellegrino e De Fabiani : Non si è chiuso col botto per l’Italia un Tour de Ski che resterà comunque nella memoria di tutti gli appassionati di sci di fondo italiani per le emozioni che ha regalato strada facendo. Tre podi azzurri, un ottavo posto finale e la consapevolezza di avere due campioni di grande spessore: questo il bilancio della gara a tappe che si è conclusa domenica con la scalata del Cermis che ha messo in crisi De Fabiani, protagonista assoluto delle gare ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Dresda 2019 : programma - orari e tv. Il calendario delle sprint : Una tappa cucita su misura per Federico Pellegrino: la Coppa del Mondo di sci di fondo, archiviato il Tour de Ski, con l’ascesa finale al Cermis, si sposta a Dresda, in Germania, nella stupenda cornice del circuito cittadino, preparato per l’occasione, della lunghezza di 800 metri. il valdostano, che al Tour de Ski ha alzato bandiera bianca dopo la terza tappa proprio per preparare al meglio questo appuntamento, potrà sfidare gli ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Francesco De Fabiani : “Ripetuto il nono posto - bilancio positivo. Salto Dresda” : Oggi si è concluso il Tour de Ski 2019, il mitico circuito a tappe riservato allo sci di fondo è giunto a termine con la scalata del Cermis in Val di Fiemme. Francesco De Fabiani, scattato in quarta posizione, si è dovuto accontentare della nona piazza dopo aver faticato sulle durissime pendenze di questa ascesa ma si è dichiarato comunque soddisfatto ai microfoni della Fisi: “Ho ripetuto il nono posto che era il mio miglior risultato al ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski 2019 in DIRETTA : Cermis giudice supremo - De Fabiani lotta per il podio! Oestberg vince tra le donne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima gara dell’edizione 2019 del Tour de Ski. Si chiude con la scalata verso il Cermis, 9 durissimi chilometri a inseguimento che determineranno chi, tra uomini e donne, vincerà l’evento a tappe. L’Italia ha un suo rappresentante, al maschile, nelle posizioni di testa: è Francesco De Fabiani, al momento classificato quarto a 2’40″5 dal capoclassifica Johannes ...

Sci di fondo - Ingvild Oestberg ha vinto il Tour de Ski! 20ma una buona Caterina Ganz : Il Tour de Ski è della norvegese Ingvild Oestberg, che vince anche la tappa odierna, la 9 km ad inseguimento in tecnica libera con scalata del Cermis, e chiude in classifica generale con 2’42″0 sulla russa Natalia Npeyaeva e 2’55″9 sulla finlandese Krista Parmakoski. Per l’Italia è 20ma Caterina Ganz, mentre si classifica 27ma Sara Pellegrini. Nel primo tratto di avvicinamento al Cermis Oestberg inizia a guadagnare ...