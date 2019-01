News Trono Classico | Andrea Dal Corso svela cosa pensa di Stefano Sala

Trono Classico News : Giulia Cavaglià reagisce dopo la segnalazione : Giulia Cavaglià del Trono Classico sbotta dopo la segnalazione Giulia Cavaglià è interessata davvero a Lorenzo Riccardi? Secondo l’influencer Deianira Marzano non proprio. Difatti quest’ultima, ieri su instagram, ha rivelato che la ragazza sarebbe decisamente più interessata agli sponsor che al tronista, mostrando anche alcune chat private che la inchioderebbero. Una segnalazione che ha fatto inevitabilmente finire Giulia del Trono ...

News Uomini e Donne - Trono Over : Sossio Aruta ha un nuovo progetto : Sossio Aruta: importante contratto dopo Uomini e Donne. Il suo obiettivo Sossio Aruta si è fatto conoscere negli ultimi tempi per essere stato uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne, soprattutto per la sua storia con Ursula Bennardo: insieme, sono sbarcati persino a Temptation Island Vip. Sossio però è stato per anni un ottimo giocatore di calcio, vantando anche importanti collaborazioni in serie A. Aruta sul suo ...

Trono Over - Ida e Riccardo News : oggi le prime parole della Dama dopo l'addio : Uomini e Donne, Ida e Riccardo news: cosa sta succedendo dopo la fine della loro storia Ida Platano dopo Riccardo Guarnieri è tornata a parlare della loro storia. Lo ha fatto con due post su Instagram, pubblicati in momenti diversi della giornata. Ida e Riccardo oggi non stanno più insieme, la puntata in cui si

Uomini e Donne News - Luigi voleva lasciare il trono : ecco perché : news Uomini e Donne, Luigi Mastroianni voleva abbandonare il trono: ecco cosa è successo Luigi Mastroianni torna a lasciare i fan di Uomini e Donne a bocca aperta. Il tronista siciliano ha rilasciato un’interessante intervista al magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi. A quanto pare, oltre a quello che vediamo andare in onda, […] L'articolo Uomini e Donne news, Luigi voleva lasciare il trono: ecco perché proviene da ...

UeD News - Cristina Trono Over : “Dopo Alessio Lo Passo la mia vita è cambiata” : Uomini e Donne news, Cristina Incorvaia del Trono Over: il ricordo della passata esperienza con Alessio Lo Passo Sapevate che per Cristina Incorvaia del Trono Over questa non è la prima volta che entra nello studio di Uomini e Donne? Ebbene questa non è la sua prima esperienza all’interno del programma di Maria De Filippi. […] L'articolo UeD news, Cristina Trono Over: “Dopo Alessio Lo Passo la mia vita è cambiata” ...