MotoGp | lavori in corso a Silverstone e Jerez | operazioni di riasfaltatura per i due

sportfair

: MOTOGP - Annunciati nuovi lavori sul tracciato di Silverstone, che verrà quindi riasfaltato dopo quanto successo l'… - dianatamantini : MOTOGP - Annunciati nuovi lavori sul tracciato di Silverstone, che verrà quindi riasfaltato dopo quanto successo l'… - corsedimoto : MOTOGP - Annunciati nuovi lavori sul tracciato di Silverstone, che verrà quindi riasfaltato dopo quanto successo l'… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Sono iniziati idi rifacimento dell’asfalto sia del circuito diche di quello di, entrambi pesantemente criticati neldell’ultima stagione Ruspe, operai e cartello diin, circuiti importanti all’interno del panorama motoristico internazionale. Gli interventi per il rifacimento dell’asfalto sono iniziati in contemporanea, viste le condizioni in cui versavano entrambi i tracciati, pesantemente criticati neldell’ultima stagione.AFP/LaPresseIn particolare quello inglese è rimasto per alcuni giorni nell’occhio del ciclone per via dell’impossibilità di correrci per la mancanza di drenaggio della pista, situazione che ha costretto la Dorna a cancellare il Gp d’Inghilterra per i rischi eccessivi riguardante la sicurezza dei piloti. E’ la seconda ...