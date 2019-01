Migranti | Salvini | ' Altro che prenderli con aerei e barcone A casa'

Migranti - Salvini zittisce Conte : "Altro che prenderli in aereo - ne rimando a casa un bel po'" : È una persona ragionevole ma se marchiamo nel segno dell'eccezionalità un intervento di questo tipo non credo che la politica del governo possa essere tacciata di incoerenza' . Nel giro di pichi ...

Migranti - Salvini ribadisce : altro che aerei - a casa un bel po' : Roma, 9 gen., askanews, - 'altro che farne sbarcare altri o andarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne a casa un bel po'. Scafisti e terroristi: a casa!!!'. Lo scrive su ...

Migranti - Salvini a Conte : "Altro che aerei - scafisti e terroristi a casa" : "Accogliamo donne e bambini, c'è un limite a ogni politica del rigore", dice il premier Conte a Porta a Porta . "Nessuno arriverà mai con il mio consenso o quello della Lega. Se altri lo faranno se ...

Migranti - Salvini : "Altro che prenderli con aerei - terroristi e scafisti a casa" : Il vicepremier su Twitter, dove allega la notizia dell'operazione dei carabinieri del Ros, con 15 fermi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e istigazione al terrorismo

Salvini : 'Migranti a casa - altro che andare a prenderli in aereo' : Continua la polemica tra il leader della Lega, Matteo Salvini , e il premier, Giuseppe Conte , sui migranti. L'occasione è il fermo di 15 persone in Sicilia per favoreggiamento dell'immigrazione ...

Migranti - Salvini : altro che aerei - a casa : 9.40 "altro che farne sbarcare altri o mandarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne a casa un bel po'. Scafisti e terroristi: a casa". Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell' Inteeno in polemica con il premier Conte. Ieri il presidente del Consiglio a "Porta a Porta" da Vespa, aveva detto di far sbarcare donne e bambini e che se i porti non si fossero aperti,sarebbe andato a prendere i ...

Migranti su Sea Watch - Conte : 'Li vado a prendere con l'aereo'. Salvini risponde : 'Non cambio idea' : In attesa che si sblocchi la trattativa a Bruxelles per trasferire i profughi in diversi Paesi europei, botta e risposta fra il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno per il trasferimento ...

Migranti - Conte : accogliamo bimbi e genitori | No da Salvini | Premier : vado a prenderli in aereo : Arrivata al diciottesimo giorno, l'odissea dei 49 Migranti bloccati a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye fa deflagrare lo scontro nel governo.

Sui Migranti Conte si smarca e sfida Salvini : Ma il premier, che ieri ha ricevuto una richiesta di incontro da parte di una rete di ong e associazioni del mondo laico e cattolico per chiarire 'quali iniziative abbia assunto l'Italia per ...

Sui Migranti Conte si smarca e sfida Salvini : La tensione esplode dopo giorni di corrente sotterranea tra gli alleati di governo, quando in serata a prendere la scena è un durissimo scontro a distanza tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sull’accoglienza ai migranti da 18 giorni in attesa di un porto sicuro sulle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye. L’equilibr...

Salvini : “Su Migranti non cambio idea. Poi - avverte i 5 stelle… : “Non cambio e non cambierò mai idea: un cedimento significherebbe riaprire le porte al traffico di esseri umani. Chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti e le ong che con la loro presenza aiutano lo sporco lavoro degli scafisti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in diretta Facebook. Dunque nessuno “arriverà mai con il consenso mio e della Lega. E se qualcuno, anche all’interno del governo, accetterà di ...

Migranti - Conte : «Nessuno sbarco? Limite a rigore - manderò un aereo». Ira Salvini : «Stop a Ong - non mollo» : Arrivata al diciottesimo giorno, l'odissea dei 49 Migranti bloccati a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye al largo di Malta fa deflagrare lo scontro all'interno del governo e porta...

Migranti - Conte : «Nessuno sbarco? Limite a rigore - manderò un aereo a prenderli». Ira Salvini : «Stop a Ong - non mollo» : Insomma, aggiunge il premier per essere più chiaro, 'se non li faremo sbarcare li prenderò con l'aereo' perché 'alla politica del rigore c'è un Limite'. Parole non pronunciate a caso e che ben ...

Lo scontro sui Migranti tra Conte e Salvini non ha precedenti : È scontro aperto nel governo sul destino dei 15 migranti che il presidente del Consiglio sarebbe pronto ad accogliere in Italia malgrado la ferma contrarietà del suo vice premier e ministro dell'Interno. Il tema divide i principali azionisti della maggioranza, M5s e Lega, da venerdì e, nella prima occasione di incontro, nel corso della riunione del consiglio dei ministri che si è tenuta ieri ...