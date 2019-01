Istat | tasso di disoccupazione cala a 10 | 5% a novembre

Scomparso Paolo Tasso : avvIstato a Firenze tre mesi fa - appello a 'Chi l'ha visto?' : Di recente, il noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' ha segnalato la scomparsa di Paolo Tasso (39 anni) sparito da Moncalieri (Torino) lo scorso 18 Settembre. La foto dell'uomo è stata condivisa sui social network e numerosi abitanti di Coazze lo hanno identificato in 'Thunder', un personaggio abbastanza noto in paese e, da quello che leggiamo sull'Eco del Chisone, residente in alta Val Sangone. Secondo quanto apprendiamo da 'Chi l'ha visto?', il ...

Istat : il tasso di disoccupazione a ottobre sale al 10 - 6% | In calo rispetto allo stesso mese del 2017 : Se si guarda al trimestre agosto-ottobre il tasso di disoccupazione è diminuito di 0,2 punti sul trimestre precedente. A ottobre occupati stabili: +159.000 su anno - Nel dettaglio, a ottobre gli ...

Dati Istat - a ottobre 2018 il tasso di disoccupazione sale al 10 - 6% - : Secondo l'Istituto di statistica, la percentuale di cittadini senza un impiego ha avuto una crescita di 0,2 punti rispetto al mese di settembre. C'è un miglioramento dello 0,5% se invece si considera ...

Istat : il tasso di disoccupazione a ottobre sale al 10 - 6% : sale ancora il tasso di disoccupazione a ottobre, toccando il 10,6% con una crescita di 0,2 punti su settembre, a seguito di un arrotondamento, e un calo di 0,2 punti su ottobre 2017. Il mese di ...

Istat : “A ottobre tasso di disoccupazione sale al 10 - 6%. Dipendenti a termine in calo - salgono quelli stabili” : Il tasso di disoccupazione a ottobre è salito ancora ancora, toccando il 10,6% dal 10,3% di settembre: si tratta di 0,9 punti in più rispetto al 9,7% di agosto. Risulta comunque in discesa di 0,2 punti su ottobre 2017. Il dato relativo a settembre è stato rivisto al rialzo dal 10,1% stimato un mese fa. Lo rileva l’Istat, spiegando che i disoccupati nel mese erano 2.746.000, in crescita di 64mila su settembre ma in calo di 118.000 unità su ...

Istat - tasso di disoccupazione ottobre sale a 10 - 6% : +0 - 2% su settembre : Il tasso di disoccupazione a ottobre sale ancora toccando il 10,6% con una crescita di 0,2 punti su settembre, a seguito di un arrotondamento, e un calo di 0,2 punti su ottobre 2017. Il mese di ...

Istat : tasso disoccupazione sale a ottobre al 10 - 6% - tra i giovani al 32 - 5% : A ottobre il tasso di disoccupazione sale al 10,6%, +0,2 punti percentuali su base mensile,. Lo rileva l'Istat. L'aumento della disoccupazione interessa tutte le classi di età, con la variazione più ...

Istat : a ottobre il tasso di disoccupazione sale al 10 - 6% : Il tasso di disoccupazione a ottobre sale ancora toccando il 10,6% con una crescita di 0,2 punti su settembre, a seguito di un arrotondamento, e un calo di 0,2 punti su ottobre 2017....

Istat - cala tasso disoccupazione 2018-9 : 10.55 L'Istat prevede nel 2018 un calo del tasso di disoccupazione fino al 10,5% e nel 2019 al 10,2%, rispetto all'11,2% del 2017. "Il proseguimento della dinamica positiva del mercato del lavoro -scrive l' Istituto di Statistica- determinerebbe un aumento dell'occupazione nell'anno corrente (+0,9% in termini di unità di lavoro), contribuendo a una progressiva diminuzione del tasso di disoccupazione", con attesa per il 2019 di una crescita ...

Istat : a settembre il tasso di disoccupazione risale al 10 - 1% : Il tasso di disoccupazione a settembre risale di 0,3 punti percentuali su agosto al 10,1%. Lo rileva l'Istat , nella nota flash su occupati e disoccupati. Rispetto a settembre 2017 il tasso di ...

L’Istat : a settembre il tasso di disoccupazione risale al 10 - 1% : Un altro dato negativo per l’economia italiana. Dopo la frenata del Pil nel terzo trimestre del 2018 certificata ieri con un tasso di crescita zero, questa mattina L’Istat ha diffuso i dati sul mercato del lavoro che registrano il ritorno del segno negativo per quanto riguarda l’occupazione a tempo indeterminato e un aumento del tasso di disoccupaz...

Dati Istat - sale il tasso di disoccupazione. Maria Elena Boschi sfotte Luigi Di Maio : 'Bravo - che capolavoro' : Dopo i pessimi Dati su Pil e crescita l'Istat ha diffuso il documento sul lavoro: il tasso di disoccupazione a settembre risale di 0,3 punti percentuali su agosto al 10,1 per cento. Rispetto a ...

Istat : “A settembre calano occupati stabili - salgono quelli a termine. Torna oltre il 10% il tasso di disoccupazione” : Battuta d’arresto per il mercato del lavoro dopo i dati positivi di agosto. A settembre, stando alla nota flash dell’Istat, il tasso di disoccupazione è risalito al 10,1%, 0,3 punti in più rispetto al mese precedente, e quello giovanile è aumentato al 31,6% contro il 31,4% di agosto. Gli occupati sono diminuiti di 34mila unità soprattutto per effetto di un calo dei dipendenti permanenti (77mila in meno rispetto al mese precedente) ...

Istat : il tasso di disoccupazione risale al 10 - 1% : Male anche i dati della disoccupazione giovanile che arriva al 31,6%. Torna a salire il numero delle persone che cercano un impiego - Il tasso di disoccupazione a settembre risale di 0,3 punti ...