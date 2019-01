Fiamme sul bus | autista intossicato

Autocarro in Fiamme sull'A2 allo svincolo di Sant'Onofrio - paura in autostrada : Pizzo , Vibo Valentia, - paura in autostrada per l'incendio di un Autocarro nei pressi dello svincolo di Sant'Onofrio. Le fiamme si sono sprigionate, per cause ancora in corso di accertamento, nella ...

Varese - incendio sul monte Martica : 100 ettari di bosco in Fiamme : È in corso un vastissimo incendio sul monte Martica, in provincia di Varese. Le fiamme, visibili anche da Milano, stanno impegnando senza sosta i Vigli del Fuoco. Il rogo si è sviluppato nel tardo ...

Varese - vasto incendio sul monte Martica : 50 ettari di bosco in Fiamme - ipotesi origine dolosa. In arrivo i Canadair : Oltre 50 ettari di bosco sono già stati distrutti da un vasto incendio divampato giovedì 3 gennaio sul monte Martica, a Varese. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla condizione del sottobosco molto secco per via della stagione, hanno raggiunto la cima della montagna e si sono estese anche sul versante opposto, in Valganna, nel territorio di Induno Olona. Per tutta la notte un presidio dei vigili del fuoco ha monitorato la situazione e le ...

Ischia brucia : Fiamme sul Montagnone visibili anche dalla terraferma : Un vasto incendio si è sviluppato in serata sul Montagnone a Ischia e le fiamme alimentate dal forte vento di tramontana stanno espandendo il fronte del fuoco. L'incendio è visibile da più parti dell'...

Rapina a portavalori nel Barese con ruspe e mezzi in Fiamme sulla Statale 96 : presi i soldi delle pensioni : Era partito dalla sede Ivri di Bari ed era diretto a Matera per rifornire gli uffici postali del denaro necessario a pagare le pensioni, il portavalori assaltato lungo la Statale 96, in agro diMellitto, nel Barese. Il bottino ammonterebbe ad 1,5 milioni di euro

Bari - rapina a portavalori con ruspe : mezzi in Fiamme sulla carreggiata e traffico deviato : La rapina mercoledì mattina alle 7.30. Un commando armato ha bloccato un furgone portavalori sulla statale 96, nel Barese, e per chiudere la strada ritardando l'arrivo delle forze dell'ordine ha dato fuoco a due mezzi pesanti messi lungo la carreggiata. Per aprire il portavalori, i banditi hanno utilizzato delle ruspe.Continua a leggere

Bari - assalto con le ruspe a un portavalori sulla statale 96 : tir in Fiamme e traffico deviato : Una rapina è stata compiuta verso le 7.30 ad un furgone portavalori dell'Ivri che stava percorrendo la statale 96, nei pressi di Mellitto nel Barese. Un commando armato ha bloccato il mezzo e per ...

Fiamme sul tetto a Bra in strada Castelletto : gravi danni alla struttura : Grande mobilitazione di mezzi , 2 da Alba e 1 da Bra, in strada Castelletto a Bra per l'incendio di un tetto lungo circa 10 metri domenica 30 dicembre. L'allarme è scattato intorno alle 18,20. Il rogo ...

Cisterna di gasolio in Fiamme in galleria : panico sull'A2 del Mediterraneo : Approfondimenti Incendio nella galleria 'Santa Lucia': la Procura di Nocera Inferiore nomina un perito 23 novembre 2018 Paura, questa sera, all'interno della galleria situata lungo la corsia sud dell' ...