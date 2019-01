È morto lo sceneggiatore Teodosio Losito Ipotesi suicidio

È morto lo sceneggiatore Teodosio Losito - aveva 53 anni : Martedì 8 gennaio è stato trovato morto nella sua abitazione di Roma lo sceneggiatore Teodosio Losito. aveva 53 anni ed era conosciuto soprattutto per aver ideato e scritto diverse fiction di successo andate in onda sulle reti Mediaset come e Il

Addio William Goldman - morto lo sceneggiatore premio Oscar per Tutti gli uomini del Presidente : William Goldman, lo sceneggiatore premio Oscar per Butch Cassidy and the Sundance Kid e Tutti gli uomini del Presidente, è morto il 16 novembre nella sua casa di Manhattan circondato da famiglia e amici. Aveva 87 anni ed era malato di cancro. Considerato una leggenda a Hollywood, Goldman aveva scritto anche i copioni di The Princess Bride, Marathon Man, The Stepford Wives e Chaplin. Oltre che per le sceneggiature era famoso per le revisioni sul ...