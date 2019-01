: #GiornatadellaMemoria, Di Segni: crescono l'antisemitismo e il razzismo. Presidente dell'Unione delle Comunità Ebr… - Agenzia_Ansa : #GiornatadellaMemoria, Di Segni: crescono l'antisemitismo e il razzismo. Presidente dell'Unione delle Comunità Ebr… - Cyber_Feed : Breaking News #Di Segni:antisemitismo cresce,più norme - TelevideoRai101 : Di Segni:antisemitismo cresce,più norme -

"Ci preoccupano fenomeni die razzismo in Italia, Europa e non solo. E' responsabilità delle istituzioni comprendere e non sottovalutare". Così Noemi Di, presidente Unione comunità ebraiche italiane, alla presentazione a Palazzo Chigi degli eventi per il "Giorno della Memoria 2019". "Va fatta una riflessione su quanto la normativa in Italia sui reati di odio,e razzismo sia robusta -spiega- chiedendo al legislatore di rafforzarla e ai magistrati di interpretare fenomeni spesso archiviati".(Di mercoledì 9 gennaio 2019)