Roma | De Rossi | non c' è ancora luce in fondo al tunnel dell' infortunio

Roma - il recupero di De Rossi procede con cautela : il capitano lavora ancora a parte : Vacanze finite per la Roma , tornata al lavoro dopo il periodo di stop per le festività natalizie. Nuovamente in campo a Trigoria gli uomini di Eusebio Di Francesco, che hanno ripreso la preparazione ...

Roma al lavoro - controllo per De Rossi : ANSA, - Roma, 7 GEN - Vacanze finite, tutti di nuovo a lavoro. La Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria in vista del primo impegno del 2019 in programma tra una settimana all'Olimpico con l'...

CALCIOMERCATO Roma/ Ultime notizie - rinforzi a centrocampo? Dipende dalle condizioni di De Rossi : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie: il colpo sognato da Monchi è Piatek, piacciono i giovani Bennacer, Traore e Lucas Ribeiro.

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : è Bennacer il dopo De Rossi - in difesa sfuma... : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Bennacer nome principale per il dopo-De Rossi, sfuma la pista che porta ad Alderweireld del Tottenham.

CALCIOMERCATO Roma/ Ultime notizie - il Valladolid riscatta Daniele Verde : ai giallorossi andranno 2 mln : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie, il Valladolid è pronto a riscattare Daniele Verde. Nelle casse del club giallorosso arriveranno 2 milioni di euro.

Calciomercato Roma / Ultime notizie - Daniele De Rossi a un passo dal rinnovo per l'anno prossimo : Calciomercato Roma, Ultime notizie 2 gennaio: Cengiz Under al centro dell'attenzione a causa dei 60 milioni offerti dall'Arsenal, De Rossi invece…

La Roma aspetta De Rossi : 'Mi serve ancora tempo' : Come riportato nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', nelle 14 partite stagionali che De Rossi ha saltato finora, per potenziali 42 punti disponibili, la squadra giallorossa ne ha ...

Roma - Florenzi pronto ad una nuova annata : “io e De Rossi vogliamo vincere in giallorosso” : Alessandro Florenzi si appresta a vivere un 2019 ricco di aspettative per la sua Roma che deve dare risposte importanti dopo un avvio in sordina Alessandro Florenzi è pronto a ripartire nel 2019 con ambizioni rinnovate per sè stesso e per la sua Roma. Il calciatore giallorosso, si è concesso ai microfoni di Roma Tv, parlando dell’annata appena conclusa e del futuro del club: “Napoli-Roma? Venivamo da un momento difficile, ma con ...

Roma - Florenzi : 'Con Pastore faremo il salto di qualità. De Rossi uomo squadra' : Eusebio Di Francesco è rimasto in bilico fino alle sfide contro Sassuolo e Parma, sei punti fondamentali per il suo futuro sulla panchina della Roma. Un tecnico apprezzato dal gruppo che è sempre ...

Roma - De Rossi rinuncia alle vacanze per curarsi - la moglie : 'Ci manchi' : "Perché non è lì con voi?". "Ha rinunciato alle vacanze per rimanere a Roma a curarsi". La risposta non è del medico sportivo giallorosso, ma dell'attrice Sarah Felberbaum, la moglie del capitano ...

Niente vacanze per De Rossi : resta a Roma per curarsi : Roma - Niente vacanze per Daniele De Rossi . Il capitano della Roma ha deciso di sfruttare la sosta natalizia per accelerare il recupero dopo il problema al ginocchio, infiammatosi un mese fa. A ...

Le pagelle 2018 dell'AS Roma : Manolas - De Rossi e Alisson i migliori : È stato un 2018 ricco di emozioni per i tifosi dell'AS Roma. Dalla clamorosa "remuntada" sul Barcellona al deludente girone d'andata del campionato 2018/19. Ripercorriamo insieme l'anno che sta per concludersi con le pagelle annuali dei calciatori gialloRossi. Il pagellone di chi è partito, Alisson sugli scudi Sotto processo, visti anche i risultati ottenuti in campo nella seconda metà del 2018, è finito il mercato estivo reo, a detta di molti, ...