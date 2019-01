Quota 100: informazioni su presentazione domanda per docenti e ATA

scuolainforma

: La bozza del relativo decreto dice che la quota 100 sarà introdotta “In via sperimentale”. Strano. Devo concludere… - CottarelliCPI : La bozza del relativo decreto dice che la quota 100 sarà introdotta “In via sperimentale”. Strano. Devo concludere… - sole24ore : Pensioni quota 100, tutto ciò che serve sapere in 10 domande e 10 risposte - matteorenzi : Non voglio fare nessuna polemica, nessuna. Ma quando vedi queste foto ti dispiace per #Roma, per l’Italia, per tutt… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Anche i dipendenti scolastici (e ATA) saranno interessati alla100, una delle misure più attese della Manovra del governo pentastellato. Tuttavia, la possibilità di presentareè scaduta lo scorso 12 Dicembre. La bozza del decreto è già stata resa nota e sarà approvata nei prossimi giorni dal CDM.100: l’art. 59 della legge 449 Per quanto riguarda sia il personale della scuola che AFAM restano in vigore le disposizioni dell’articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997. Il testo in questione recita: ‘Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre ...