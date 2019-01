Problemi sito BNL e Hello Bank oggi 8 gennaio | impossibile accedere a conto ed eseguire

optimaitalia

: #Fisco: Agenzia Entrate, in 3 giorni 1,5 milioni di e-fatture. Non rilevati problemi tecnici. Inviato il 97% delle… - Agenzia_Ansa : #Fisco: Agenzia Entrate, in 3 giorni 1,5 milioni di e-fatture. Non rilevati problemi tecnici. Inviato il 97% delle… - OptiMagazine : Problemi sito #BNL e #HelloBank oggi 8 gennaio: impossibile accedere a conto ed eseguire operazioni… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #seawatch Il sindaco di #Napoli @demagistris sfida @matteosalvinimi '450 imbarcazioni pronte per andare a prendere i m… -

(Di martedì 8 gennaio 2019)Giornata segnata daalBNL equella di: i correntisti dell'istituto bancario BNL in primis e della sua versione online appuntoavranno di certo di che arrabbiarsi, visto il mancato accesso al loroe di conseguenza l'impossibilità di effettuare operazioni di qualsiasi tipo e naturalmente, anche solo controllare la situazione delle proprie finanze.IalBNL e pureodierni sono apparsi subito dopo le ore 11, come segnala prontamente il servizio Downdetector e naturalmente le testimonianze di chi non riesce adal proprio profilo bancario provengono un po' da tutta Italia, senza particolari distinzioni geografiche. Quello che in molti visulizzano recandosi sulla Home delè una semplice pagina bianca e completamente vuora.Al momento di questa pubblicazione, purtroppo il team assistenza ...