Pavia : picchia e minaccia ex moglie per farsi dare soldi - arrestato (2) : (AdnKronos) - Proprio quest'ultimo ha riferito agli agenti che il 62enne, dal suo ritorno in Italia dopo un periodo trascorso all'estero, aveva cominciato a perseguitare la donna; motivo per cui aveva preso l'abitudine di accompagnarla sia al lavoro che negli altri spostamenti quotidiani. E quando c

Picchia nonno 90enne perché gli rifiuta soldi per droga - arrestato a Pavia : Ha Picchiato a sangue il nonno 90enne perché non voleva dargli i soldi per la droga. Ora è stato arrestato dai carabinieri di Rivanazzano (Pavia). Nel corso di un controllo per prevenire truffe agli anziani e spaccio di stupefacenti, una pattuglia dei carabinieri di Rivanazzano, coordinata dalla Compagnia di Voghera, è stata allertata dalle grida che arrivavano da un'abitazione in paese. I militari si sono trovati di ...