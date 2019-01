Milan-Piatek | ora spunta anche il Real Madrid | cifra shock

Milan - la verità sull'operazione Piatek : Secondo Sky Sport , per Krzysztof Piatek il Milan non ha fatto offerte al Genoa ma si è solo informato. Un'operazione ancora non imbastita ma una semplice richiesta di informazioni.

Calciomercato Milan - Piatek l’alternativa a Higuain : Calciomercato Milan, IDEA Piatek PER GIUGNO- Il ds del Genoa Perinetti ha affermato che in questa sessione di mercato nessun big lascerà la Liguria, facendo però intendere che a giugno ci saranno delle importanti operazioni in uscita. I big di Prandelli, per ora, rimangono dove sono, ma tra sei mesi sono pronti a cambiare casacca. […] L'articolo Calciomercato Milan, Piatek l’alternativa a Higuain proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : “la verità su Piatek-Milan e l’affare Kouame col Napoli” : Calciomercato Genoa, Piatek e Kouame sono i due calciatori dei quali si sta parlando maggiormente in queste ore per quanto concerne il club genovese Calciomercato Genoa – Il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato di Calciomercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Diversi gli argomenti d’attualità in casa Genoana, su tutti il futuro di Kouame e le eventuali contropartite per l’attaccante: “Stiamo parlando, ...

Il mercato del Milan entra nel vivo : assalto al "pistolero" Piatek : Secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore generale rossonero Leonardo ha già avviato i primi contatti con il Genoa per bruciare la concorrenza in vista di giugno , quando l'attaccante del Grifone ...

Serie A - Top & Flop fino alla 17esima giornata : Piatek sempre più ‘pistolero’ e Quagliarella eterno - errori di mercato in casa Torino e Milan : Si avvicina la fine dell’anno ed è il momento dei primi bilanci sul campionato di Serie A, in attesa della 18^ giornata del massimo torneo italiano che si preannuncia scoppiettante. La Juventus sta dominando in lungo ed in largo, i bianconeri hanno sempre vinto mentre solo il Genoa è riuscito a strappare un risultato positivo. L’unica squadra in grado di tenere il passo dei bianconeri è sicuramente il Napoli, stagione ...

Diretta Milan-Genoa di stasera in onda su Sky : Higuain sfida Piatek : stasera è in programma una sfida interessante a San Siro: Milan-Genoa. Si tratta del recupero della prima giornata di Serie A, che fu rinviata a causa della tragedia del ponte Morandi di Genova. Per i rossoneri sara' un match importante che permettera' di risalire in classifica ed eventualmente agguantare il quarto posto, attualmente occupato dalla Lazio. Vincendo, dunque, si andrebbe a ridurre la distanza dalle prime classificate tra cui Napoli ...

Milan-Genoa - le probabili formazioni e dove vederla in tv : Piatek vs Higuain