Manovra | la Consulta decide giovedì su ammissibilità ricorso Pd

Manovra : ricorso Pd a Consulta - scoglio ammissibilità : Il ricorso del Pd alla Consulta sull'iter di approvazione della legge di bilancio, rischia di travolgere la Manovra e di farla dichiarare incostituzionale? La domanda e' lecita, visto che le pronunce della Corte che coinvolgano procedure con cui una norma e' stata varata, possono recidere alla radice la norma stessa e questo si e' verificato piu' volte. Ma in questo caso la questione e gli obiettivi sono diversi. Gli atti su cui fa perno ...

Manovra/ Il ricorso del Pd alla Consulta è un'arma spuntata - ecco perché : I governi hanno usato i maxiemendamenti, saltando il dibattito in Aula. La giurisprudenza ha sempre negato l'accesso al conflitto a singoli parlamentari

Manovra - Pd deposita ricorso a Consulta : 14.46 "Questa mattina, attraverso il nostro collegio di avvocati,abbiamo depositato il ricorso alla Consulta per violazione della Costituzione, un ricorso che noi riteniamo importante, essenziale, molto grave, per ciò che è successo in queste settimane, prima al Senato e poi alla Camera, sulla legge di bilancio". Così il capogruppo Pd al Senato Marcucci. "Questa Manovra -dice il presidente dem Orfini- è stata portata avanti con un metodo ...

Manovra - OK DELLA COMMISSIONE CAMERA/ Ultime notizie - opposizione sul piede di guerra : ricorso alla consulta : MANOVRA alla CAMERA: rush finale. Ultime notizie, approvazione entro il 29 dicembre. Conte: "A giorni decreto per quota 100 e reddito di cittadinanza"

Manovra - il Pd ricorre alla Consulta. Scontro sull'Ires raddoppiata al no profit : La Manovra economica del governo Conte comincia il suo iter per la terza lettura alla Camera dei Deputati . Oggi il passaggio in Commissione Bilancio , e nelle altre che devono dare i rispettivi ...

