Ghali | la nuova fiamma è una modella in attività da oltre 20 anni

Ghali : "In Italia sono io quello che farà la nuova 'Imagine'. Un brano che unirà tutti" : Ghali è uno dei volti più famosi del rap Italiano. Balzato in vetta alle classifiche, la sua musica mescola pop, rap e tematiche sociali. Intervistato da Il Messaggero, il cantante parla del suo modo di fare musica e della responsabilità che si accompagna a un successo così grande.La responsabilità è inevitabile. Però la mia musica deve restare spontanea, ne va della mia libertà artistica. ...