Di Maio | A Carige non abbiamo dato neanche un euro

: Tana per Di Maio e Salvini. Ragazzi, ammettetelo e non vi innervosite: anche sulle banche per mesi avete fatto dema… - nzingaretti : Tana per Di Maio e Salvini. Ragazzi, ammettetelo e non vi innervosite: anche sulle banche per mesi avete fatto dema… - RaiNews : Duello Renzi-Salvini sul salvataggio di banca #Carige: L'ex premier: Salvini e Di Maio devono solo vergognarsi, per… - HuffPostItalia : Luigi Di Maio ribatte su Carige: 'Non abbiamo messo un euro, quante balle' -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Il vicepremier Luigi Diinterviene nella polemica politica scoppiata dopo che il Cdm ha varato ieri il decreto salva-Carige: "Quante balle dei giornali, di Renzi e della Boschi sulle banche. Proprio loro parlano! - scrive in un post su Facebook - le smonto tutte in 10 punti che vi prego di diffondere al massimo!". E inizia l'elenco: "1. Nonunalle banche. 2.scritto in una legge che se serve lo stato potrà garantire nuovi titoli di Stato e potrà ricapitalizzare. Speriamo non serva. 3. Se si dovesse usare quella garanzia o se si dovessero mettere soldi pubblici, banca Carige deve diventare di proprietà dello Stato. Ovvero deve essere nazionalizzata. 4. In questo modo non ci sarà nessun regalo ai banchieri e nessun azionista e obbligazionista truffato".