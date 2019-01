Calcio | dal Napoli no a Salvini | Se nuovi cori ci fermiamo noi

Calciomercato Rimini - dal Teramo arriva Piccioni : Rimini - Il Rimini annuncia un colpo per l'attacco di Acori . È ufficiale, infatti, l'arrivo dell'attaccante Gianmarco Piccioni , prelevato dal Teramo . Questa la nota ufficiale del club biancorosso: "...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - Halilovic a un passo dal Besiktas : c'è il contatto tra giocatore e club : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Alen Halilovic vicino al Besiktas. Il Milan potrebbe cedere il croato anche a titolo definitivo ai turchi.

Calciomercato Virtus Francavilla - Tiritiello in prestito dal Cosenza : Francavilla FONTANA - Tramite una nota, la Virtus Francavilla ha comunicato "di aver acquisito in prestito, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Tiritiello , ...

Calciomercato Barcellona - ufficiale l'arrivo di Todibo : in blaugrana dall'1 luglio 2019 : ... hanno fatto in modo che secondo diversi addetti ai lavori potesse essere paragonato al connazionale Raphael Varane, perno difensivo del Real Madrid e della Nazionale campione del mondo in carica, ...

Calciomercato - Coutinho lascia il Barcellona? Il brasiliano tentato dal Manchester United : Philippe Coutinho stanco di fare la riserva al Barcellona: il Manchester United pronto a tentare il colpo in questa sessione di mercato Dopo l’esborso milionario per portarlo dal Liverpool al Barcellona, Philippe Coutinho sarebbe già pronto a fare le valige per volare a Manchester. Lo United sarebbe infatti intenzionato a presentare un’offerta ai blaugrana per il talento brasiliano ed a tentare il calciatore con un contratto ...

Calciomercato Crotone - ufficiale : preso Tripaldelli dal Sassuolo : Crotone - Il Crotone riparte da Alessandro Tripaldelli : il terzino sinistro classe '99, di proprietà del Sassuolo ma che ha militato nella prima parte di questa stagione in Olanda al PEC Zwolle , si ...

Storie di Calcio dell'Est dall'altra parte del Muro : Personaggi e imprese di un calcio fascinoso e poco conosciuto come è stato quello della Germania Est prima della caduta del Muro di Berlino, raccolti nel bel libro di Brambilla, solo ebook,. Un mondo calcistico di grande livello se è vero, come è vero, che i tedeschi orientali riuscirono a battere i cugini dell'Ovest nel Mondiale a casa loro, nel 1974. O anche quando il Magdeburgo riuscì ...

Calciomercato Lazio - Malcom allontanato dall’agente. Per Piazon… : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, Malcom allontanato dall’agente. Per Piazon… ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della dodicesima giornata di A : De Luca solita certezza - Crema e Dalcin fanno sorridere le due siciliane : Andata in archivio la dodicesima giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli Azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. MATTEO ESPOSITO (REAL RIETI): Nella goleada del Pala Gems il laterale del Real Rieti è tra i protagonisti. Una doppietta ed una prestazione sul campo solida hanno dato un grande contributo al successo nel derby contro la Lazio. Per lui, una partita da circoletto ...

RIVER PLATE : Rodrigo Mora ha annunciato il ritiro dal Calcio giocato : RIVER PLATE, Mora – L’ormai ex attaccante uruguayano Rodrigo Mora ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a seguito di una lesione all’anca subita qualche mese prima.Una scelta non voluta ma purtroppo obbligata; l’uruguagio, amatissimo dalla tifoseria dei Millonarios, soffre di una necrosi asettica al femore.Come spiegato dal medico del RIVER PLATE Pedro Hansing, si tratta di un infarto alla testa del femore che ...

Calciomercato Genoa - è fatta per il ritorno di Sturaro dalla Juventus : le cifre dell’operazione : Il club rossoblù è pronto ad accogliere il centrocampista italiano, che non potrà comunque essere subito utilizzato per via di un infortunio Stefano Sturaro e il Genoa, le strade possono tornare a congiungersi. Il centrocampista italiano infatti è prossimo al ritorno in rossoblù, tutto definito tra il club di Preziosi e la Juventus, che dovrà nel frattempo provvedere al rientro del giocatore in Italia dopo il prestito di sei mesi allo ...

Violenza stadi - l'urlo di Salvini : «Sradico delinquenza dal Calcio» : «Ogni settimana ci sono 12 milioni di tifosi che seguono gli eventi sportivi e 6mila teppisti, da non confondere con i tifosi che sono il 99%. L'obiettivo è sradicare la Violenza con...

Calciomercato Roma - la bomba dall’Inghilterra : lo United paga la clausola di Manolas : La Roma è in grande ripresa, la squadra del tecnico di Di Francesco ha messo alle spalle le difficoltà e nelle ultime partite ha disputato buone prestazioni e conquistato risultati positivi. A tenere banco è anche il mercato con importanti indicazioni nelle ultime ore. Continua il pressing del Manchester United per il difensore centrale, Kostas Manolas, secondo indiscrezioni proveniente dal ‘Sun’ i Red Devils avrebbero già ...