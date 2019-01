All’aeroporto di Heathrow le partenze sono state sospese per un’ora dopo un altro

Ripresi i decolli d All’aeroporto Heathrow dopo l’avvistamento di un drone : Voli Ripresi all’aeroporto londinese di Heathrow dopo un’ora circa di stop seguito all’allarme lanciato per il presunto avvistamento di un drone non identificato vicino allo spazio aereo dello scalo. Lo rende noto una portavoce dello stesso aeroporto. ...

Londra - avvistato un drone All’aeroporto di Heathrow : sospesi tutti i voli : Dopo Gatwick, anche Heathrow . Una portavoce dell'aeroporto ha confermato alla Bbc che le autorità aeroportuali stanno collaborando con la polizia per "prevenire ogni minaccia alla sicurezza operativa". Già fra il 19 e il 21 dicembre centinaia di voli erano stati annullati all'altro aeroporto di Londra per l'avvistamento di droni.Continua a leggere

Londra - sospese partenze dAll’aeroporto di Heathrow : “Drone nello spazio aereo” : Decolli sospesi stasera da Heathrow, il principale aeroporto di Londra, dopo l’avvistamento di un drone non identificato in prossimità dello spazio aereo dello scalo. Lo ha annunciato una portavoce, precisando che la misura è stata presa precauzionalmente per evitare “ogni minaccia alla sicurezza operativa” dei voli mentre si cerca di accertare la natura dell’incidente. Un caso analogo, rimasto non chiarito, aveva causato a dicembre ...