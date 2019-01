Torres | Tar conferma inibizione di 5 anni per ex presidente

La storia tra Torres e Bishop in NCIS 16 - parla Wilmer Valderrama : “Il lupo solitario si apre ai sentimenti” : Nuove anticipazioni sull’annunciato avvicinamento tra Torres e Bishop in NCIS 16 arrivano dall’attore Wilmer Valderrama, che interpreta l’ex agente sotto copertura entrato nel team dalla quattordicesima stagione. Per Valderrama, noto soprattutto alle serie That ’70s Show, Manny tuttofare e Dal tramonto all’alba, oltre che alla piccola parte interpretata in Grey’s Anatomy 13 come fidanzato della specializzanda ...