Sposo non si presenta all sue nozze | nella sua auto trovato un cadavere carbonizzato | è

Trapani - Sposo non si presenta al matrimonio : ritrovato un corpo nella sua auto bruciata : Si colora di giallo una storia che già aveva interessato le cronache locali siciliane. Lo scorso 29 dicembre, infatti, era previsto a Castervetrano, in provincia di Trapani, il matrimonio tra Francesco Ciaravolo e la sua promessa sposa, un’infermiera 53enne. Ma, quando ormai tutto era pronto per la cerimonia, l’uomo non si era presentato nella chiesa di San Francesco di Paola, facendo saltare le nozze. Nel paese in molti avevano pensato ad una ...

Nonna 99enne riceve la lettera d’amore scritta 77 anni prima dal suo ex promesso Sposo sparito : La donna, Phyllis Ponting, dopo aver salutato per l'ultima volta quell'uomo in partenza per la guerra, non lo ha mai più rivisto. Nell'ultimo messaggio che la donna aveva inviato al suo fidanzato aveva accettato la sua proposta di matrimonio ma non avendo ricevuto riposta pensava che l'uomo avesse cambiato idea, fino ad ora.Continua a leggere

Cristiano Ronaldo : «Non Sposo Georgina (per ora)» : «Matrimonio? Non a breve». Cristiano Ronaldo non sta per sposare ...

Ignazio Moser in tv : 'Non mi Sposo a breve - voglio fare l'Isola dei famosi' : Ignazio Moser è stato uno dei protagonisti della seconda puntata di "Rivelo", il nuovo programma di Real Time condotto da Lorella Boccia. Alla conduttrice napoletana, il ragazzo ha fatto sapere che con Cecilia Rodriguez va tutto bene ma non è vero il gossip che sta circolando in questi giorni, cioè che si sarebbero sposati nell'estate del 2019 in Trentino. Nei piani del bel ciclista, infatti, c'è quello di partecipare ad un altro reality l'anno ...