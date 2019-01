Ora che succederà negli stadi? Conteranno le norme vigenti o le parole di Salvini?

ilnapolista

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Il corto circuito con le forze dell’ordine E adesso che? Se dovessero scoppiare incidenti tra tifoserie contrapposte, magari a Genova per Genoa-Milan (che si giocherà lunedī 21 gennaio)? O se dovessero partire cori razzisti dagli spalti (Milan-Napoli, 26 gennaio)? Se infine gruppi ultrà “ospiti” si dovessero lasciare andare a scorribande e a devastazioni cosaCosase il primo cattivo esempio arriva dal ministro dell’Interno, il leghista Matteo, che non vuole la chiusura degliper le manifestazioni razziste, che vuole ripristinare le trasferte collettive, che dice che non è giusto che un gruppetto di teppisti decide il destino di 12 milioni di tifosi?Che? Di sicuro è già realtà il corto circuito tra vertici politici e forze di sicurezza. Ecco, i responsabili dell’ordine pubblico, funzionari della Polizia di Stato, di ...