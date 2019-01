MotoGp – Ducati apre le danze dalla Svizzera | Yamaha in scena a Giacarta | le date delle

MotoGp - Jorge Lorenzo lancia il guanto di sfida a Marc Marquez : “Voglio batterlo - con la Honda mi trovo meglio rispetto alla Ducati” : Inutile negarlo, la maggiore attrazione in vista del prossimo Mondiale di MotoGP sarà quel che lo spagnolo Jorge Lorenzo saprà fare in sella alla Honda. Il tanto discusso ed inatteso passaggio dalla Ducati alla moto di Tokyo è il tema cardine di una stagione nella quale il Team HRC ufficiale si presenta con i crismi del “Dream Team“. Del resto un’accoppiata che riunisce il maiorchino e il campione del mondo uscente Marc Marquez ...

MotoGp - Jorge Lorenzo lancia il guanto di sfida a Marc Marquez : “Voglio batterlo - con la Honda mi trovo meglio rispetto alla Ducati” : Inutile negarlo, la maggiore attrazione in vista del prossimo Mondiale di MotoGP sarà quel che lo spagnolo Jorge Lorenzo saprà fare in sella alla Honda. Il tanto discusso ed inatteso passaggio dalla Ducati alla moto di Tokyo è il tema cardine di una stagione nella quale il Team HRC ufficiale si presenta con i crismi del “Dream Team“. Del resto un’accoppiata che riunisce il maiorchino e il campione del mondo uscente Marc Marquez ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : 'Voglio battere Marquez - la Honda si adatta meglio della Ducati al mio stile di guida' : È stato il primo in Spagna e la persona che ha potenziato lo sport in questo paese. È incredibile che Repsol fosse lì a supportarlo in quel momento.' La presentazione della squadra è fissata per il ...

MotoGp – Addio Ducati - comincia ufficialmente una nuova avventura per Lorenzo : le sue prime parole da pilota Honda : Archiviati i due anni di alti e bassi con la Ducati, Jorge Lorenzo è pronto per iniziare la sua nuova avventura: le prime parole del maiorchino da pilota Honda Con l’arrivo del 2019 è ufficialmente iniziata l’avventura di Jorge Lorenzo in Honda. Il maiorchino ha avuto modo di provare la sua nuova moto, grazie alla concessione datagli dalla Ducati, già nel 2018, al termine della stagione di MotoGp, nelle prime due sessioni di ...

MotoGp - presentazione squadre e piloti 2019 : calendario e date. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso attendono Yamaha e Ducati : Siamo nel primo giorno di un 2019 in cui le aspettative e le attese sono molteplici. Nel Mondiale di MotoGP, che prenderà il via a Losail (Qatar) il 10 marzo, si preannuncia una stagione particolarmente interessante. Si prospetta un “Marc Marquez vs tutti“. Lo spagnolo della Honda è stato il dominatore dell’ultimo periodo, conquistando tre titoli consecutivi negli ultimi tre anni nella classe regina, portando il computo ...

MotoGp - Andrea Dovizioso e l’occasione della vita. Una Ducati mai così forte per il Mondiale 2019 : Siamo nel 2019 e nei primi vagiti del nuovo anno speranze, propositi e nuovi traguardi da raggiungere sono nella nostra testa e nel nostro cuore. Nel mondo dei motori e in quello del MotoMondiale, i piloti ed i team sono in apparenza in pausa perché il pensiero è rivolto al prossimo campionato, che scatterà il 10 marzo a Losail (Qatar), e si sta lavorando per arrivare pronti all’appuntamento sotto ogni profilo. La Ducati è pronta a ...

MotoGp - Lorenzo : «Vincere con la Ducati è stato speciale» : ROMA - Ha passato un anno e mezzo senza vincere in Ducati, ma quando finalmente ci è riuscito si è sentito "il re del mondo". Così Jorge Lorenzo parla delle sensazioni provate dopo aver trionfato nel 2018 al Gp del Mugello. ' È stata una vittoria speciale, perché è arrivata dopo tanto tempo e un periodo sfortunato. ...

MotoGp 2019 : la presentazione della nuova Ducati il 18 gennaio - la Yamaha il 4 febbraio : Il Mondiale 2019 si avvicina e i team annunciano le date in cui presenteranno le rispettive squadre: il 23 gennaio toccherà alla Honda del campione del mondo Marc Marquez e del neoarrivato Jorge Lorenzo, ma prima sarà il turno della Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. La nuova Rossa di Borgo Panigale verrà svelata il 18 gennaio a Neuchatel ...

MotoGp – Lorenzo-Ducati - è già guerra? Jorge sincero : il tweet sulle affermazioni di Tardozzi è pungente [FOTO] : Jorge Lorenzo commenta con sincerità ed in maniera pungente delle recenti dichiarazioni di Davide Tardozzi, manager Ducati La stagione 2018 di Jorge Lorenzo non è stata troppo soddisfacente. Il maiorchino ha vissuto un anno travagliato in casa Ducati, tra netti miglioramenti, vittorie, piccole soddisfazioni, ma anche deludenti infortuni e brutte cadute che non gli hanno permesso di chiudere al meglio la sua avventura in ...

MotoGp : la nuova Ducati sarà presentata in Svizzera il 18 gennaio. La GP19 punta al titolo mondiale : Siamo ormai agli sgoccioli del 2018 ed è stato un anno con un po’ di rimpianti per Andrea Dovizioso e la Ducati. La Rossa, infatti, avrebbe potuto lottare fino alla fine con Marc Marquez nel mondiale MotoGP, vi fosse stata soprattutto nella prima parte dello stesso maggior continuità. Si impara dai propri errori, come si suol dire, ed ecco che la scuderia di Borgo Panigale è pronta per una nuova sfida. Il 18 gennaio nella città di ...

MotoGp – “Andavi come in bici sulla Ducati” : il botta e risposta ironico tra Jorge Lorenzo ed il fan su Twitter [FOTO] : Jorge Lorenzo su Twitter risponde ad un suo follower, l’utente lo accusa di ‘essere andato come in bici’ sulla Ducati l’anno scorso: la replica dello spagnolo Jorge Lorenzo è sempre molto attivo sui social ed in particolare su Twitter. Dopo aver postato il video della sua prima vittoria in Ducati, il pilota spagnolo ha commentato: “questo è uno stile selvaggio“. Un utente però, non condividendo il ...

MotoGp : Ducati in arrivo il 18 gennaio - a febbraio la Yamaha : ROMA - La Honda ha "prenotato" il 23 gennaio, ma prima della casa giapponese sarà la Ducati a presentare la nuova livrea. L'appuntamento è stato fissato il 18 gennaio 2019, a Neuchatel, in Svizzera, ...