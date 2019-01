Gilet gialli,Philippe: ora misure dure

: In Francia, come in Italia, la politica è diventata sorda alle esigenze dei cittadini, tenuti fuori dalle decisioni… - luigidimaio : In Francia, come in Italia, la politica è diventata sorda alle esigenze dei cittadini, tenuti fuori dalle decisioni… - HuffPostItalia : Di Maio ai gilet gialli: 'Non mollate, M5S vi sostiene. A vostra disposizione la nostra piattaforma Rousseau' - Mov5Stelle : Dall’Italia stiamo seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi per la prima volta colorando di gi… -

"Coloro che minacciano le istituzioni, che saccheggiano, che bruciano, non avranno l'ultima parola". Lo dice in diretta al Tg delle 20 il premier franceseche annuncia un cambiamento di metodo da parte delle forze di sicurezza nei confronti dei 'casseur'. "Faremo come qualche anno fa ci si comportò con gli hooligan negli stadi: furono identificati e fu loro vietato di partecipare alle partite". E aggiunge che da sabato saranno 80mila gli agenti a contrastare violenze e ad impedire le manifestazioni non autorizzate.(Di lunedì 7 gennaio 2019)