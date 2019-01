F1 Ferrari | Briatore | «Arrivabene? Giusto cambiare chi non vince»

Ferrari - Briatore : 'Arrivabene? Quando non vinci è giusto cambiare' : Lo dice l'ex team manager, Flavio Briatore, campione del mondo con Benetton e Renault, in merito al mancato rinnovo di contratto di Maurizio Arrivabene, team principal della Rossa dal novembre 2014 ...

Rottura Arrivabene-Ferrari - Briatore avalla l’addio : “giusto cambiare!” : Flavio Briatore si è espresso in merito al divorzio tra la Ferrari e Maurizio Arrivabene, giunto come un fulmine a ciel sereno “Quest’anno la Ferrari aveva le carte in regola per vincere il mondiale e non l’ha fatto. Quando non si vince le cose devono cambiare e immagino che chi guida la Scuderia di Maranello abbia pensato in questo modo“. Lo dice l’ex team manager, Flavio Briatore, campione del mondo con ...

F1 - Flavio Briatore su Fernando Alonso : “Ritornerà? Forse con un’offerta di Mercedes o Ferrari…” : Fernando Alonso ha lasciato la Formula Uno la scorsa settimana dopo aver vinto due Mondiali e aver incantato per oltre tre lustri grazie a delle prestazioni di lusso e mettendo in mostra un talento infinito. L’asturiano ha deciso di abbandonare il Circus perché negli ultimi anni non era più riuscito a essere competitivo a causa dello scarso livello della McLaren ma comunque non è da escludere un suo ritorno in futuro come ha dichiarato ...

F1 - Flavio Briatore : “Alonso avrebbe vinto il Mondiale con questa Ferrari. Forse ritornerà…” : “Fernando Alonso con la Ferrari attuale avrebbe vinto il titolo piloti al 100%. Lo abbiamo conquistato due volte con una Renault molto meno competitiva, figurarsi…“. Parole di Flavio Briatore che è arrivato ad Abu Dhabi per abbracciare l’asturiano in occasione del suo ultimo Gran Premio in Formula Uno, almeno per ora: il due volte Campione del Mondo di F1 saluta il Circus dopo 17 stagioni, a 37 anni ha deciso di chiudere ...