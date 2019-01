Compleanno Astori | la lettera di Maurizio Sorge

calcioweb.eu

: Davide Astori would have turned 32 today. Forever loved, forever missed and never forgotten by his #ACMilan family… - acmilan : Davide Astori would have turned 32 today. Forever loved, forever missed and never forgotten by his #ACMilan family… - Eurosport_IT : Oggi sarebbe stato il 32° compleanno di Davide Astori, scomparso il 4 marzo scorso. Auguri, ovunque tu sia... ????????… - robymancio : Oggi è stato bello vedere quanti si sono ricordati del compleanno di #Astori, é un pensiero indelebile nel cuore di tutti noi! -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) “Una notizia che quasi un anno fà sconvolse tutti per la drammaticità e colse tutti di sorpresa. Un giovane atleta professionista che quotidianamente veniva sottoposto ad esami medici ma che a nulla sono serviti per capire tempestivamente la fine che attendeva Davide. Un ragazzo amato e rispettato non soltanto dai suoi tifosi Cagliaritani ,Romanisti e Fiorentini ma abbiamo scoperto che godeva della stima e dell’affetto dei suoi colleghi e delle tifoserie storicamente ostili, in un mondo non certo facile a manifestazioni di questo tipo. Un ragazzo che di sicuro ha lasciato un segno di serietà e dedizione alla sua passione che era anche il suo lavoro. Un abbraccio alla sua piccola Vittoria che ha un angelo in più dal cielo che veglierà su di lei ..il suo Papà”. Queste sono le parole difotoreporter e paparazzo.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB ...