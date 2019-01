Ces 2019 | da Jenax le prime batterie pieghevoli al mondo

Netatmo introduce il campanello intelligente Smart Video Doorbell al Ces 2019 : Netatmo, azienda con sede in Francia, ha presentato al CES di Las Vegas un campanello intelligente che consente di sapere chi c'è alla porta di ingresso in qualsiasi momento, anche se non si è a casa, tramite Video chiamata. Il prodotto è dotato di tecnologia di intelligenza artificiale in grado di rilevare solo volti umani, ignorando movimenti casuali come nuvole o foglie, inoltre il campanello può essere utilizzato come dispositivo di allarme ...

Ces 2019 - l’auto elettrica cinese Byton punta sul digitale : Byton al Ces 2019 (foto: Marco Consoli) Las Vegas – C’era molta attesa per Byton, che il 6 gennaio ha aperto le danze delle conferenze dell’imminente Ces 2019, la fiera dell’elettronica di consumo di Las Vegas, col proprio evento di lancio. D’altra parte la compagnia cinese, che l’anno scorso aveva stupito proprio alla fiera con la presentazione del suo primo Suv elettrico a guida autonoma denominato M-Byte e che a Shanghai in ...

Ces 2019 - ecco le prime novità : LynqCrosshelmetVelco JaxjoxNomadplugMui Drinkshift HupnosJdEllcie Healthy VoloUlloCompozCocktail di ghiaccioWhillNeutrogenaSpheroWilkinson'sBeelifeMoonaMeersens DuoR-PurB'Safe Las Vegas – Quattromila espositori e 180mila visitatori attesi. Sono questi i numeri mostruosi del Consumer Electronic Show 2019 (Ces) di Las Vegas, che si aprirà ufficialmente il giorno 8 gennaio. In attesa delle presentazioni dei big come Lg, Samsung e Sony, è ...

Anthem supporterà la tecnologia di Nvidia DLSS. Pubblicato un nuovo trailer in occasione del Ces 2019 : L'attesissimo Anthem di BioWare è apparso durante il CES 2019 con un nuovo trailer che offre un breve sguardo ad alcuni nuovi nemici e ambientazioni. Il punto saliente del trailer è quanto l'aspetto di Anthem sia buono abbinato alla tecnologia RTX di Nvidia. In effetti, come riporta Gamingbolt, è stato annunciato che la tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) di Nvidia sarà supportata dal titolo.Nvidia ha anche confermato che con ...

Golf - PGA Tour 2019 : Xander Schauffele trionfa grazie ad un ultimo round da sogno. 27° FranCesco Molinari : grazie ad un sontuoso ultimo round da -11 Xander Schauffele risale la classifica aggiudicandosi il Sentry Tournament of Champions (montepremi 6,5 milioni di dollari), tappa d’esordio del PGA del nuovo anno. 8 birdie, 2 eagle ed un solo bogey permettono all’americano di imporsi nella kermesse riservata ai vincitori di tornei della passata stagione. -23 (269 colpi) lo score complessivo ottenuto sul percorso par 73 del Kapalua ...

Acer - nuovi Predator Triton e il sottilissimo Swift 7 : ecco le novità al Ces 2019 : Si tratta, secondo quanto dichiarato dal produttore, del notebook più sottile al mondo al momento del lancio per un record che Acer ci tiene a mantenere da generazione a generazione. Anche le ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 Gennaio) : sucCesso per i Clippers di Gallinari - Minnesota vince e licenzia Thibodeau : Sono sette le partite della notte NBA. Vincono i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si impongono 106-96 contro gli Orlando Magic. Inizio di partita difficile per i californiani, che si sono trovati sotto di dieci punti alla prima sirena, per poi completare brillantemente la rimonta nei restanti tre quarti. Serata difficile al tiro per Gallinari, che mette a referto 13 punti (anche 5 rimbalzi e 2 assist) con 2/10 da tre punti e 5/15 ...

A Las Vegas apre il Ces 2019 - in scena il futuro dell’elettronica : Al via il CES 2019, la fiera dedicata all’elettronica di consumo più importante al mondo: dall’8 all’11 gennaio a Las Vegas va in scena tutta la tecnologia che nel futuro prossimo entrerà nelle nostre case e nelle nostre città. Su una superficie di oltre 260mila metri quadri, 4.500 aziende espongono i loro prodotti più innovativi davanti a 180mila persone provenienti da più di 155 Paesi. Un’area, l’Eureka park, è ...

Al via il Ces 2019 - a Las Vegas va in scena il futuro : Milano, 4 gen., askanews, - A Las Vegas apre il Ces 2019, la fiera dedicata all'elettronica di consumo più importante al mondo, dove dall'8 all'11 gennaio va in scena tutta la tecnologia che nel ...

Ces 2019. Dai televisori in 8K alla smart home - ecco i 7 trend da tenere d'occhio : Il futuro della tecnologia va in scena a Las Vegas. Dal 8 al 11 gennaio torna la più grande fiera mondiale dell’elettronica di consumo – il Consumer Electonics Show – che puntualmente, anno dopo anno, fotografa lo stato dell’arte del mondo hi tech. Spesso i prodotti presentati dagli oltre 4mila espositori rimangono un prototipo, ma in alcuni casi – come ad esempio la tecnologia indossabile di recente, o le ...

Europa League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sediCesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sediCesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Soliti Ignoti - speciale estrazione Lotteria Italia 2019/ Diretta streaming video : nuovo sucCesso per Amadeus? : Lotteria Italia 2019 estrazione speciale I Soliti Ignoti: 5 biglietti vincenti Prima Categoria. Caccia a premio da 5 milioni. nuovo successo per Amadeus?

Basket - Serie A 2019 - 14a giornata : Milano torna al sucCesso contro Trento - Varese sconfitta a sorpresa sul campo di Pistoia : Terminate le gare del pomeriggio per la 14a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Nel penultimo turno del girone di andata, diverse erano le sfide importanti per definire la classifica in vista delle Final Eight di Coppa Italia. La capolista Milano ha superato Trento tornando al successo dopo la sconfitta della scorsa settimana, mentre Varese è caduta a sorpresa sul campo di Pistoia. Vittoria per Cantù nella delicata sfida salvezza contro ...