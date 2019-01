“Un vulcano chiamato Siria” | i testi e le storie raccolte dall’intellettuale in esilio

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 gennaio 2019)“Alla società non resta che il silenzio per esprimere la propria esistenza e il rifiuto della situazione attuale. Il silenzio, in questo paese, è una presa di posizione, ma non può durare per sempre. Una società viva e vitale non può fare a meno di creare modi nuovi di esprimersi, prendere posizioni pubbliche e agire” scriveva nel 2002 Riyad al-Turk, attivista politico e comunista, chiedendosi se l’esperienza della ‘Primavera di Damasco‘ fosse finita. Nel 2000, alla morte di Hafez al- Asad, e al successivo insediamento del figlio, Bashar, un gruppo di intellettuali – di tutte le confessioni e etnie presenti in Siria – avanzarono delle istanze al neo presidente chiedendo l’apertura, in senso democratico, del paese. Ma l’esperienza della Primavera di Damasco, fra il 2000 e il 2001, insieme a quella del manifesto dei 99 del 2005, in cui un gruppo di ...