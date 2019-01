Toninelli non apre i porti | Ma accogliamo donne e bimbi

Sea Watch - Autorità La Spezia : ‘Porto non è chiuso - non c’è il decreto del ministero’ Toninelli : ‘Non serve - Italia non coinvolta’ : L’Autorità portuale del Mar Ligure Orientale sfida il ministero dei Trasporti. “Da semplice cittadina, anzi, da essere umano, penso sia vergognoso e incredibile che non si riesca a trovare una soluzione per risolvere la terribile situazione di queste persone – scrive la presidente Carla Roncallo in un comunicato in cui risponde all’appello lanciato da alcuni consiglieri della Spezia per aprire il porto spezzino alle navi di Sea ...

Rai2 - Freccero : “Luca e Paolo non sono stati epurati - faranno la parodia di Toninelli a ‘Quelli che il calcio'” : “Luca e Paolo sono saldi su Rai2, a Quelli che il calcio, che ha già avuto la conferma con loro alla guida anche per il prossimo anno, liberissimi di prendere in giro chiunque, Toninelli compreso. E me come ospite a parlare di calcio”. A dirlo è il direttore di Rai 2 Carlo Freccero, all’indomani delle polemiche sollevate dal deputato del Pd e segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi, che lo aveva accusato ...

Si concentra in Valle d'Aosta l'aumento dei pedaggi autostradali - nonostante i proclami di Toninelli : incrementati del 5 - 66 per cento quelli ... : Si concentra in Valle d'Aosta l'aumento dei pedaggi autostradali, nonostante i proclami di Toninelli: incrementati del 5,66 per cento quelli della 'Rav' Economia Trasporti Martedì 1 Gennaio '19, h.15.30 Angelo Musumarra E' rimasto inascoltato l'appello del presidente della Regione Antonio Fosson verso il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ...

Governo - voci di rimpasto : Toninelli rischia la poltrona | Tria : non mi dimetto : Secondo il "gossip" di palazzo il ministero dei Trasporti potrebbe passare a Riccardo Fraccaro. In "pericolo" anche Elisabetta Trenta e Barbara Lezzi. Intanto Giovanni Tria congela la situazione: "Non mi dimetterò"

La letterina a Babbo Natale di Littizzetto : 'Niente regali a Toninelli - ha già avuto un Ministero di cui non capisce una mazza' : Come da tradizione Luciana Littizzetto ha letto la sua lettera a Babbo Natale nella puntata di 'Che Tempo che Fa' su Rai1. La comica torinese ha...

Tav - Toninelli : "Analisi costi-benefici non ancora completata" : Dopo le indiscrezioni pubblicate dall'agenzia Bloomberg sulla base di "fonti vicine al dossier" e la successiva smentita del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli , sul ...

Doppia stoccata di Toninelli a Salvini : "Non conosce il dossier sull'aeroporto di Firenze. Tassisti preoccupati dalla sua visita a Ncc" : La nuova pista per l'aeroporto di Firenze Peretola, 'sponsorizzata' dallo stesso vicepremier Matteo Salvini? "E' sempre bello dire 'costruiamo una cosa nuova', è suggestivo, ma servono 150 milioni, con i soldi dei cittadini la facciamo solo se serve". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, in un'intervista all'Adnkronos.Su Peretola "è in corso un'analisi costi benefici. E' un aeroporto collegato ...

Firenze : Toninelli - aeroporto? Tanti 150 mln - Salvini non conosce dossier : Roma, 20 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - La nuova pista per l'aeroporto di Firenze Peretola, 'sponsorizzata' dallo stesso vicepremier Matteo Salvini? "E' sempre bello dire 'costruiamo una cosa nuova', è suggestivo, ma servono 150 milioni, con i soldi dei cittadini la facciamo solo se serve".