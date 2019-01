Pronta la bozza per dare il via al reddito | confermata platea di 5 milioni di persone

Pronta la bozza del decreto : i requisiti per quota 100 e reddito di cittadinanza : ... https://www.iltempo.it/politica/2019/01/05/news/ bozza - decreto - reddito -di- cittadinanza - quota -cento-pensioni-stranieri-prelievo-massimo--1102223/ https://www.lastampa.it/2019/01/05/economia/c-la- bozza -...

Carige - i Commissari domani a Roma : Pronta la bozza per un piano di mercato : domani gli incontri al Fondo interbancario e in Banca d’Italia. Prime bozze per un piano di «pulizia» della banca senza aiuti di Stato....