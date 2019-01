Pelle giovane | il segreto di bellezza sono i fibroblasti

Incidente in vespa costa la vita a giovane di CapPelle : Pescara - Pietro Rapini, questo il nome del giovane 23enne, studente universitario nella facoltà di ingegneria aerospaziale del Politecnico di Milano, che nella notte di sabato ha perso la vita mentre era in sella ad una vespa. Il giovane stava tornando a casa, quando è stato coinvolto nell'Incidente di cui ancora non si conosce la dinamica. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilevamenti, ma da un primo ...