Nuova Alitalia | avanti tutta tra Fs e Delta Il caso del lungo raggio

Di Maio 'battezza' la Nuova Alitalia : pronte Fs - Delta - EasyJet e ministero : Prevede la creazione di una 'newco' con dentro le Ferrovie con circa il 20 per cento, il ministero dell'Economia intorno al 15 per cento - grazie alla conversione di una parte del prestito statale, ...

Alitalia inaugura la Nuova scuola di volo per piloti : Fiumicino, askanews, - Dopo 15 anni, Alitalia riapre la propria scuola di volo per formare nuovi piloti , inaugura ta giovedì 6 dicembre 2018 nell'aeroporto di Fiumicino. Sessantuno i nuovi cadetti, tra ...

Alitalia - verso Nuova proroga prestito : 18.51 Il governo lavora ad una nuova proroga del termine per il rimborso del prestito ponte per Alitalia, attualmente fissato al 15 dicembre. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, la proroga potrebbe essere di altri sei mesi e il provvedimento sarà mercoledì in Consiglio dei Ministri. Intanto i sindacati si preparano alla mobilitazione dei lavoratori della compagnia aerea.La data sarà decisa a breve,sempre a quanto si ...