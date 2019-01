Napoli | Michele muore a 24 anni | lutto nel comune di Bacoli

Blastingnews

(Di domenica 6 gennaio 2019) L'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo è avvenuta nei giorni scorsi nella provincia di, precisamente nel piccolodi. Un decesso improvviso, quello del ventiquattrenneLucci, che ha sconvolto l'intera comunità del paesino campano, e di cui ancora non si conoscono le cause che lo hanno portato alla drammatica fine. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Inter.it, infatti, i suoi familiari, amici e conoscenti sono rimasti profondamente addolorati e, fin dalle prime ore dal momento in cui si è venuti a sapere della sua scomparsa, hanno cominciato a pubblicare tantissimi messaggi di vicinanza e cordoglio, soprattutto sui social network.Tragedia nella provincia diun ventiquattrenne, tanti i messaggi di chi lo conosceva La perdita del ventiquattrenne, che lavorava presso la nota azienda ...