L' ordinanza anti-odio del sindaco dem scatena il web | anche lui sparava a zero

Luzzara - sindaco emana ordinanza anti-cattiveria. Le sanzioni : leggere un libro o fare volontariato : L'ordinanza del primo cittadino del comune emiliano, Andrea Costa, punisce "ogni esibizione di cattiveria, rancore o rabbia, verbale o fisica". Tra le "punizioni educative" anche la visita di luoghi della memoria o la lettura della Costituzione.Continua a leggere

ordinanza anti-cattiveria a Luzzara - M5s : “Il sindaco l’ha violata - su Twitter insulti al governo”. Lui : “Mi sono autopunito” : Andrea Costa, il sindaco Pd di Luzzara, paese di nemmeno 9mila persone della Bassa reggiana, ha emanato il 4 gennaio scorso un’Ordinanza comunale “contro la cattiveria“ nei luoghi pubblici o nelle cosiddette “piazze virtuali” dei social. Ma lui stesso, qualche giorno prima di fare questo provvedimento, si era lasciato andare a frasi non proprio gentili sui social, come ha fatto notare il gruppo dei consiglieri comunali M5s di Reggio Emilia che ...

Sindaco di Luzzara vara ordinanza anticattiveria - ma solo 10 giorni fa ha insultato sui social mezzo Governo : Sta ottenendo grande eco l'ordinanza anticattiveria varata dal Sindaco di Luzzara, comune della Bassa in provincia di Reggio Emilia. Basta a odio, offese o violenza. Sia in luoghi pubblici sia in 'piazze virtuali' come i social: chi trasgredisce sarà obbligato a leggere libri, ad ammirare opere d'arte o guardare una piece teatrale.L'idea di Andrea Costa, sebbene evidentemente simbolica, è piaciuta a molti. L'ordinanza contiene ...

L'ordinanza anti-cattiveria di Luzzara : "Argine contro la deriva del Paese" : Il primo cittadino Andrea Costa vieta ogni espressione di "rabbia o rancore": "La disobbedienza dei sindaci al decreto Sicurezza non è stata capita dalla gente, la vera sfida è innanzitutto culturale"

