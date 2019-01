Il primo nato a Macerata c' induce a sperare nel futuro

Pensionato travolto appena sceso dal bus : è il primo pedone ucciso nel 2019 : L'ultima vittima nella serata di venerdì nella zona di Marco Simone, quartiere residenziale alle porte di Guidonia: un Pensionato travolto da un pick up mentre si apprestava ad attraversare la strada ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Marco Cecchinato lotta ma cede al ceco Tomas Berdych. Fatali le occasioni non sfruttate nel primo set : Marco Cecchinato non riesce a ribaltare il pronostico e cede nelle semifinali del torneo ATP 250 di Doha al ceco Tomas Berdych: il boemo si impone sul cemento outdoor del Qatar con lo score di 7-6 (6) 6-3 dopo 90 minuti di aspra battaglia. Per il ceco ultimo atto contro l’iberico Roberto Bautista Agut. Nel primo set Cecchinato parte al servizio e lo fa nel migliore dei modi, mettendo in difficoltà l’avversario, cercando spesso delle ...

primo promo di Grey’s Anatomy 15×09 - verità rivelate e approcci in ascensore nel primo episodio del 2019 (video) : Il primo episodio del 2019 del medical drama di ABC avrà gli ascensori come comprimari dei protagonisti: il primo promo di Grey's Anatomy 15x09 divulgato da ABC non solo ricorda al pubblico l'appuntamento col 17 gennaio per la première di metà stagione, ma contiene anche diverse anticipazioni. Si tratta delle prime scene inedite mostrate al pubblico: già noto, in verità, il fatto che il nono episodio ripartisse esattamente da dove era finito ...

Il primo nato a Pisa è di Livorno - i genitori chiedono che non si sappia : All’Università di Cambridge non pronunciano mai il nome di Oxford. Se proprio devono fare riferimento alla grande avversaria, usano l’espressione “The Other Place”: l’altro luogo, non il nostro. E a Oxford fanno la stessa cosa. Competere fino al punto di non nominarsi reciprocamente: fino al 31 dicembre 2018, questa sobria scelta anglosassone sembr...

Ilenia Lazzarin diventa mamma : è nato Raoul - il primo figlio avuto dal marito Roberto Palmieri : Ilenia Lazzarin è diventata mamma . L'attrice di Un posto al sole , infatti, ha annunciato che a poche ore dalla fine del 2018 per lei e per il marito, Roberto Palmieri, è arrivata la gioia più grande:...

E' di Castelvetrano il primo nato del 2019 in provincia di Trapani. E a Marsala... : E' di Caselvetrano il primo nato del 2019 in provincia di Trapani. E' nato alle 8 e 30 di ieri, primo Gennaio 2019. Il primo nato all'Ospedale di Castelvetrano è il piccolo tunisino Zoubeiri Fattoum e ...

Desirée Maldera ha partorito / Foto è mamma - nato il primo figlio : 'Sei una donna fortissima' : Desireè Maldera ha partorito: l'ex tentatrice di Temptation Island è diventata mamma per la prima volta del piccolo Ginca.

Amministrazione comunale in visita al primo nato del 2019 alla Spezia : Si chiama Elroi Mustafa, pesa 3,850 chilogrammi ed è il primo nato del 2019 alla Spezia. Il piccolo, di nazionalità

primo nato del 2019 si chiama Italo/ Roma - i genitori sono dello Sri Lanka : il sindaco Raggi gli fa visita : Il Primo nato del 2019 si chiama Italo. Il bimbo pesa 4.8 chilogrammi ed è nato a Roma da genitori originari dello Sri Lanka.

Capodanno : il primo nato in Valle d’Aosta è Leonardo : Il primo nato del 2019 in Valle d’Aosta si chiama Leonardo: il parto è avvenuto alle 01:42 di oggi nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale Beauregard di Aosta. L'articolo Capodanno: il primo nato in Valle d’Aosta è Leonardo sembra essere il primo su Meteo Web.

Leonardo Chenal primo nato nel 2019 - Emma Francesca Treves ultima nel 2018 : Pesa 3 chili e 450 grammi , come il fratellino Gabriele quando nacque nel 2014, ed è venuto al mondo alle 1,42 di oggi martedì 1 gennaio Leonardo Chenal, il primo bimbo nato in Valle d'Aosta nel 2019. ...