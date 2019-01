"Chiudere le centrali a carbone significa mettere la Sardegna in ginocchio" : La Sardegna, ancora senza metano, rischia di pagare un prezzo altissimo, in termini di migliaia di posti di lavoro persi, per la decisione del governo di accelerare la chiusura delle centrali termoelettriche a carbone. Lo segnala il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, in una lettera inviata l'ultimo dell'anno al premier Giuseppe Conte e ai ministri dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e dell'Ambiente, Sergio ...