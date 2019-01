: È stato identificato il bimbo #armato che canta una canzone #neomelodica e spara ?? - SkyTG24 : È stato identificato il bimbo #armato che canta una canzone #neomelodica e spara ?? - gigi695 : È un 13enne siciliano il bimbo armato che canta una canzone neomelodica e spara - Cyber_Feed : Breaking News #Canta e spara su Fb,identificato 13enne -

E' statoil ragazzino che in un video pubblicato su Fb,e diventato subito virale,una canzone neomelodica dedicata ai detenuti ein alto con una pistola. Si tratta di un ragazzino di 13 anni siciliano,cresciuto in un contesto difficile, di segnalazioni all'autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio. A scoprirne l'identità la Polizia postale, dopo che il Tribunale dei minorenni "alla luce della viralità e del conseguente allarme sociale destato dal video",aveva aperto un fascicolo.(Di domenica 6 gennaio 2019)