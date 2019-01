Calciomercato | in tre su Gabbiadini | l’attaccante ai saluti col Southampton

Calciomercato Juventus - offerta del PSG per Mandzukic ma lui potrebbe rinnovare (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che sta cercando un centrocampista di qualità in questa sessione invernale. Ma in particolare, Andrea Agnelli e Fabio Paratici stanno lavorando già per la prossima stagione: i due sono infatti molto attivi per l'acquisto di Aaron Ramsey, forte centrocampista gallese che milita nelle fila dell'Arsenal. Ramsey ha trent'anni ed è un calciatore che piace moltissimo al tecnico ...

Calciomercato Juventus - Pjanic potrebbe essere ceduto a fine stagione (RUMOURS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta cercando un centrocampista di spessore e sta trattando Aaron Ramsey, talentuoso giocatore che milita nelle fila dell'Arsenal. Sul gallese ci sono anche altre squadre, ma il club bianconero è in netto vantaggio. La dirigenza della Juventus, infatti, avrebbe trovato l'accordo con il centrocampista gallese, che si libererà a parametro zero a fine ...

Inter - Spalletti : “Calciomercato - il colpo potrebbe essere in casa” : Intervistato da Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato dell’anno appena iniziato auspicando che sia migliore di quello trascorso: “Sicuramente, sia per quelli dentro che fuori dal campo perché ci vuole la partecipazione di tutti”. LEGGI ANCHE: Godin Inter, accordo vicino a parametro zero con il difensore: i dettagli Inter, Spalletti: “Quello che ho […] L'articolo Inter, Spalletti: ...

Calciomercato Genoa - tre nomi per due acquisti a centrocampo : i dettagli : Calciomercato Genoa, il presidente Preziosi si sta muovendo sotto traccia per rafforzare la rosa del Grifone in vista della seconda parte di stagione Calciomercato Genoa, la società del presidente Preziosi è sempre una delle più attive nella sessione invernale ed anche quest’anno non starà certo a guardare, come annunciato dal sito ufficiale del club che ha ‘promesso’ acquisti. In queste ore infatti, il Grifone è alla ...

Calciomercato Roma - De Paul seguito con attenzione : Monchi che potrebbe inserire una contropartita : Se Perotti ha le valigie in mano in vista di un probabile addio, in entrata secondo il Corriere dello sport potrebbe esserci il nome di Rodrigo De Paul , esterno dell'Udinese che tanto bene sta ...

Trattative al via : su Sportitalia oltre 200 ore di diretta per il Calciomercato : oltre 200 ore di programmazione in diretta durante il calciomercato per Sportitalia, che seguirà da vicino tutte le Trattative della sessione invernale. L'articolo Trattative al via: su Sportitalia oltre 200 ore di diretta per il calciomercato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Oltre 200 ore di diretta per la maratona del Calciomercato Sportitalia (Sky 225 - DTT 60) : Anche in questa finestra invernale del calciomercato, che scatta il 2 gennaio per concludersi il 31 gennaio, Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) si conferma la casa delle trattative del calcio italiano con Oltre 200 ore di programmazione in diretta e una copertura senza pari in tutte le fasi del mercato. Una lunghissima maratona che vedrà...

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : i tre nomi per gennaio e giugno : Calciomercato Juventus – La Juventus fino al momento ha disputato una stagione molto importante, i bianconeri guidano con margine il campionato di Serie A, fino al momento solo vittorie e due pareggio contro Genoa ed Atalanta. I bianconeri si candida ad essere grande protagonisti anche in Champions League ma nel frattempo anche al mercato, nelle ultime ore la bomba arriva direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riporta il portale ...

Calciomercato Celtic : tre obiettivi per gennaio : Calciomercato Scottish Premiership: secondo il Daily Star il Celtic è pronto a mettere a segno tre colpi per il mercato di gennaio.Calciomercato Celtic / Dopo la sconfitta subita nell’Old Firm dagli acerrimi rivali dei Rangers a distanza di sei anni, il Celtic sicuramente tornerà a fare mercato nella sessione di gennaio attraverso una serie di operazioni che rinforzeranno la rosa messa a disposizione di Brendan Rodgers.Secondo il ...

Calciomercato Roma - tre giocatori in uscita a gennaio : A pochi giorni dall’inizio del mercato di gennaio, il ds della Roma Monchi è già al lavoro sul fronte cessioni. Sono almeno tre i giocatori che non rientrano più nei piani del tecnico Di Francesco: Coric, Marcano e Schick. Il talento croato, acquistato in estate, non ha avuto modo di mostrare le sue qualità nei pochi spezzoni che gli sono stati concessi. Il club giallorosso potrebbe quindi prestarlo per concedergli il minuto di cui ...

Calciomercato Juventus - dall'Atletico Madrid potrebbe arrivare Filipe Luis : La Juventus sta lavorando con grande attenzione alla prossima sessione di Calciomercato invernale ma, contestualmente, tiene d'occhio alcune situazioni che potrebbero concretizzarsi a giugno. Il club bianconero, infatti, è attento a tutte le occasioni che si presentano sul mercato e dopo il colpo Cristiano Ronaldo potrebbero arrivare altri top player nella prossima sessione estiva. Il club bianconero sta seguendo due big del Real Madrid, Isco ...

Il Calciomercato oggi – Innesto Genoa - le mosse delle altre squadre di A : Il calciomercato oggi – Il Genoa sta attraversando un momento molto difficile in campionato, la squadra di Prandelli è reduce dalla sconfitta sul campo della Roma mentre nello scontro salvezza è arrivato solo un pareggio contro la Spal. Nel frattempo la dirigenza si muove per il mercato di gennaio, arriva il primo Innesto ed è un portiere. E’ fatta per l’estremo difensore della Chapecoense Jandrei, 25 anni e considerato uno dei ...

Calciomercato Roma - a gennaio Schick potrebbe tornare alla Sampdoria (RUMORS) : Il presidente Pallotta si è dimostrato piuttosto spazientito dalle recenti prestazioni della Roma, tanto che pure mister Di Francesco è stato messo sotto esame dopo Roma-Genoa. A gennaio, così, a rischiare potrebbe essere anche Monchi, ovviamente in base al mercato di riparazione che effettuerà. Schick verso il prestito Patrik Schick, acquistato dalla Roma per 40 milioni, in questa stagione è stato impiegato poco e quando ha giocato non ha ...

Calciomercato - il giallo sulla sessione di gennaio : la chiusura potrebbe essere posticipata - i dettagli : La sessione di Calciomercato invernale potrebbe essere prolungata rispetto all’iniziale decisione della Figc di limitarla a 15 giorni La sessione di Calciomercato invernale continua a far discutere. C’è chi non la vorrebbe affatto (pochi a dire il vero), chi ha chiesto che si effettuasse durante la sosta dal 3 al 18 gennaio come in programma attualmente, e chi invece chiede che venga prolungata sino al 31 gennaio. Un caos ...