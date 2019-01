63enne ucciso | coltelli inviati al Ris

“Voleva stuprarmi” - ucciso 63enne . Fermata minorenne : Una ragazza minorenne e' stata Fermata dai carabinieri, con decreto di fermo di indiziato di delitto, per l'omicidio di un marocchino avvenuto nel Senese. La giovane, secondo quanto riferiscono gli stessi carabinieri, ha ammesso di essere l'omicida spiegando di esser stata aggredita dall'uomo il quale stava tentando di stuprarla. Il decreto e' stato emesso dalla procura minorile di Firenze e ora la ragazza si trova in un centro di accoglienza ...

Siena - uomo 63enne ucciso a coltellate da una 18enne : “Ha tentato di stuprarmi” : Un uomo di 63 anni è stato trovato morto, dopo aver ricevuto diverse coltellate , all'interno dell'appartamento in cui abitava a Castelnuovo Scalo, frazione di Asciano, in provincia di Siena . Una 18enne è stata accusata di omicidio: la ragazza ha confessato di essere la responsabile dell'accoltellamento e ha raccontato di aver reagito a un tentativo di stupro.Continua a leggere

