Uomini e donne - crisi di nervi al Trono over : Angela fugge in lacrime - "non torno più". Video compromettente : Finisce in lacrime al Trono over di Uomini e donne. La dama Angela, più volte criticata da Tina Cipollari e Gianni Sperti per i suoi atteggiamenti, non resiste di fronte alla "provocazione" di Tina, che ha fatto preparare alla regia un servizio con tutte le volte in cui la signora ha chiesto informa

Anticipazioni Uomini e donne : la Galgani cambia idea - Marco Firpo potrebbe tornare : Avevamo lasciato Gemma Galgani alle prese con un ritorno di fiamma con Rocco Fredella prima della pausa natalizia del Trono Over. Ma le ultime Anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione effettuata ieri 4 gennaio segnalano l'ennesima inversione di rotta da parte della dama torinese. Nonostante i baci appassionati scambiati con il piastrellista e l'ammissione di essere attratta fisicamente da lui, Gemma ha deciso di porre fine ...

Anticipazioni Uomini e donne : Angela minaccia di andarsene - Armando parla di Noel : Si è tenuta ieri 4 gennaio una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne: protagonisti dame e cavaliere del parterre che hanno raccontato delle novità sulle loro frequentazioni. Non poteva certo mancare lo spazio dedicato a Gemma Galgani che, a sorpresa, ha annunciato la rottura con Rocco Fredella. Nonostante l'avvicinamento avvenuto in precedenza, che aveva fatto pensare ad un positivo epilogo per la coppia, alcuni ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over : a sorpresa Gemma chiude con Fredella : Colpo di scena nella registrazione del 4 gennaio dedicata al Trono Over. Le Anticipazioni di Uomini e donne, infatti, segnalano il passo indietro di Gemma Galgani nella sua frequentazione con Rocco Fredella solo poche settimane dopo il loro ritorno di fiamma. Avevamo, infatti, lasciato la coppia alle prese con un riavvicinamento avvenuto dopo la rottura di lei con Paolo Marzotto. Tutto sembrava andare per il meglio, tanto che la coppia si era ...

Spoiler Uomini e Donne - Rocco lascia Gemma : 'Mi ha usato solo per stare in studio' : Ieri, nonostante la pausa natalizia che si interromperà il 7 gennaio, c'è stata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show condotto ed ideato dalla ''regina'' della televisione italiana, Maria De Filippi. Il trono che raduna le ''dame'' e i ''cavalieri'' come al solito regala colpi di scena, a rubarla (la scena) è stata come al solito Gemma Galgani. Infatti, secondo le ultime anticipazioni fornite dal ...

Emanuele Mauti ricoverato in ospedale/ Uomini e Donne : "Me la sono cercata - non lo auguro a nessuno…" : Emanuele Mauti ricoverato in ospedale per colpa delle coliche renali; l'ex di Uomini e Donne confessa di aver trascurato la sua salute.

Uomini e Donne gossip - Lorenzo e Claudia “anni luce lontano”? Pubblico spiazzato : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi ha definitivamente perso Claudia Dionigi? È tempo di gossip su Uomini e Donne! Oggi si sta parlando molto di Lorenzo Riccardi e ciò che è successo ieri nella registrazione. Il tronista ne ha combinata una delle sue, ormai lo conosciamo bene e c’è da aspettarsi di tutto. Lorenzo è consapevole […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo e Claudia “anni luce lontano”? Pubblico spiazzato ...

Uomini e donne - lo scontro clamoroso tra Tina Cipollari e Gemma Galgani nel confessionale : Il 7 gennaio torna Il trono Over di Uomini e donne e le anticipazioni raccontano, ancora una volta, di uno scontro decisamente trash tra due protagoniste del programma, Tina Cipollari e Gemma Galgani. I conflitti tra le due sono ormai un habitué, ma questo episodio ha dell’epico: sembrerebbe che Tin

Anticipazioni Uomini e Donne : Il Tranello di Lorenzo Riccardi! : Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo fa una scelta farlocca per vedere come rispondono le sue due pretendenti. Teresa comunica di desiderare ardentemente Andrea Dal Corso. Maria De Filippi fa la morale a Luigi Mastroianni ed Andrea Cerioli. Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Maria De Filippi all’inizio registrazione, spiega ai presenti con quali dinamiche avverranno le scelte. Lorenzo Riccardi in combutta con la redazione, effettua ...

Uomini e Donne di sera : parla la Mennoia che poi torna sull’operazione : Uomini e Donne di sera: le parole di Raffaella Mennoia. L’autrice poi torna a parlare dell’operazione subita: “Primo e ultimo messaggio serio che faccio” Negli scorsi giorni è trapelata la news che ha parlato di puntate extra di Uomini e Donne in onda la sera. Oggi, Raffaella Mennoia, autrice del programma e braccio destro di […] L'articolo Uomini e Donne di sera: parla la Mennoia che poi torna sull’operazione ...

Uomini e donne - Emanuele Mauti ricoverato in ospedale : «Me la sono cercata» : Qualche piccolo problema di salute per Emanuele Mauti , ex protagonista del trono classico ' Uomini e donne ', dove nelle vesti di corteggiatore ha incontrato l'ex fidanzata Sonia Lorenzin, con cui ha ...

Uomini e Donne - tronista sceglie ma era una finzione : bufera su Lorenzo Riccardi : 'Caos e disperazione' negli studi di Uomini e Donne: il popolarissimo dating show di Canale 5 ideato e condotto dalla ''regina'' Maria De Filippi, nella registrazione di ieri 3 gennaio, ha dato vita ad una puntata di cui si discuterà a lungo e che vedremo molto presto nella fascia pomeridiana delle reti del ''biscione'' Mediaset. Uomini e Donne trono classico ha sempre regalato anticipazioni e colpi di scena assolutamente imprevedibili ma quello ...