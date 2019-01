Terremoto Pesaro e Urbino | sisma tra 3 2 e 3 7 Ingv poi corregge errore

'Terremoto tra Pesaro e Urbino' - ma è un errore del sistema automatico Ingv : Nessun terremoto tra Pesaro e Urbino alle 19.59. Si è trattato, in realtà, di un errore del sistema di alert automatico dell'Ingv. L'istituto nazionale di vulcanologia aveva comunicato una stima ...

Terremoto nelle Marche - scossa tra Pesaro e Urbino : Qualche secondo prima delle ore 20 la terra ha tremato nella zona tra Pesaro e Urbino, nelle Marche.Continua a leggere

Salvini posta un selfie con pane e Nutella dopo il Terremoto e l’omicidio a Pesaro. Il sindaco : “Aspetto informazioni” : In molti su Facebook lo hanno definito “sciacallo” e “insensibile”, mentre il Partito democratico attacca parlando di “una vera vergogna“. L’oggetto in questione è un post pubblicato questa mattina sulla pagina di Matteo Salvini, in cui il ministro dell’Interno appare in foto mentre fa colazione e scrive: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”. Un post pubblicato poche ore ...

Terremoto a Pesaro : avvertito chiaramente tra le Marche e l'Umbria : Poco prima delle ore 19 di questo venerdì 21 dicembre, una scossa di Terremoto, che dai primi rilevamenti risulta essere di magnitudo 3.6, ha colpito la provincia di Pesaro. La scossa di questa sera La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione, gettando nel panico le famiglie che si apprestavano a rientrare a casa dal lavoro o si stavano dedicando allo shopping natalizio. La scossa è stata avvertita chiaramente nel confine tra ...

Terremoto OGGI MARCHE E UMBRIA/ Ingv ultime scosse : sisma M 3.6 a Perugia - Arezzo e Pesaro. Gente in strada : TERREMOTO OGGI tra MARCHE e UMBRIA, Ingv ultime scosse: sisma di magnitudo 3.6 nella provincia di Pesaro e Urbino, avvertito anche a Perugia e ad Arezzo.

Scossa di Terremoto in Romagna - avvertita in molte citta'. Rimini - Cesena - Pesaro - Forli' - Ravenna - Fano. : Una Scossa di terremoto piuttosto intensa si è verificata alle ore 13.48 di oggi, Domenica 18 Novembre, in Romagna. La Scossa, come vi abbiamo illustrato in questo articolo precedente, ha avuto...

Terremoto - scossa 4.2 epicentro a Santarcangelo di Romagna. Avvertita a Pesaro - San Marino - Cesena - Ancona - Padova : Una forte scossa di Terremoto con magnitudo provvisoria tra 4.1 e 4.6 a Rimini poi confermata in 4.2 dall'Ingv è stata Avvertita intorno alle 13.50 in Emilia Romagna e Marche, molto...

