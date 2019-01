Scuole Chiuse Lunedì 7 Gennaio 2019

Emergenza neve - Scuole Chiuse a Campobasso lunedì 7 gennaio : Lo ha disposto il sindaco di Campobasso Antonio Battista, con un'ordinanza firmata oggi. Attività didattica sospesa anche all'Università Campobasso. Il sindaco del Comune di Campobasso Antonio ...

Roma - presidi : topi e spazzatura in strada. Lunedì Scuole chiuse : Roma, presidi: topi e spazzatura in strada. Lunedì scuole chiuse L’Associazione nazionale ha scritto una lettera alla sindaca, minacciando la chiusura se la situazione non dovesse migliorare entro 48 ore. I cumuli di rifiuti davanti agli istituti sono un problema “sanitario” ma anche “diseducativo” per i ragazzi, ...

L’associazione dei presidi del Lazio ha ipotizzato che a Roma alcune Scuole dovranno rimanere chiuse per i troppi rifiuti : Il Messaggero ha pubblicato alcuni stralci della lettera inviata dalla sezione Lazio dell’associazione nazionale presidi alla sindaca di Roma Virginia Raggi, in cui l’associazione ipotizza che l’eccessiva presenza di rifiuti per le strade di Roma «potrebbe comportare in alcuni casi

Maltempo - neve in provincia di Salerno : oggi chiuse Scuole e campus universitario : Il sindaco di Fisciano, nel Salernitano, ha disposto, con urgenza, la chiusura del campus universitario e di tutte le scuole per la giornata di oggi. Una nevicata “continua a imperversare creando notevole disagio e pericolo alla circolazione stradale“, si spiega nell’ordinanza emessa stamani dal primo cittadino. Anche il sindaco del vicino comune di Baronissi, Gianfranco Valiante, ha firmato un’ordinanza che dispone la ...

Maltempo e neve al Centro/Nord : Scuole Chiuse e criticità sulle strade - il punto della situazione : Una perturbazione di origine atlantica ha innescato un’area di bassa pressione sui nostri mari occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ieri ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Quella trascorsa è stata una notte di neve al Centro/Nord Italia: fiocchi sono caduti in Emilia-Romagna, con accumuli importanti tra Parma, Reggio Emilia, ...

Allerta Meteo e Maltempo - Scuole Chiuse Lunedì 17 Dicembre : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : temporali in arrivo domani al Centro–Sud, in particolare sul basso Tirreno e venti in aumento. A causare un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche una perturbazione di origine atlantica che innescherà un’area di bassa pressione sui nostri mari occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Maltempo - allerta neve a Urbino : domani lunedì 17 dicembre Scuole chiuse : A causa allerta neve, a Urbino è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per lunedì 17 dicembre 2018. Considerato che le previsioni meteo indicano abbondanti nevicate nella notte fra domenica e lunedì, per lunedì 17 dicembre il sindaco di Urbino ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio comunale. L'articolo Maltempo, allerta neve a Urbino: domani lunedì 17 dicembre scuole chiuse ...

Maltempo e neve a Siena : Scuole Chiuse a Chianciano : Il sindaco di Chianciano Terme (Siena), Andrea Marchetti, ha disposto la chiusura delle scuole nel territorio comunale a causa della neve caduta nella notte e nelle prime ore del mattino. Il provvedimento è valido per la giornata di oggi “per le scuole di ogni ordine e grado e per i servizi educativi del territorio“. L'articolo Maltempo e neve a Siena: scuole chiuse a Chianciano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e neve all’Aquila - ma niente Scuole chiuse : L’Aquila si risveglia imbiancata dalla neve ma le scuole rimangono aperte per decisione del Comune: a seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici e le valutazioni di Protezione civile e Polizia municipale, il sindaco Pierluigi Biondi ha deciso di non procedere alla emanazione di ordinanza per la chiusura degli istituti. Le scuole di ogni ordine e grado del capoluogo sono aperte. Dalle prime ore della giornata sono al lavoro uomini e ...

Roma - incendio in impianto rifiuti : “Si valuta l’ipotesi Scuole chiuse” : “Si sta valutando un’ordinanza della sindaca di chiusura delle scuole nel raggio di 500 metri“: lo ha dichiarato Giovanni Caudo, presidente del III municipio di Roma, in riferimento all’incendio divampato nell’impianto Tmb Ama di via Salaria. “C’e’ una situazione di crisi ambientale dovuta all’incendio ma non ci sono rischi imminenti per la salute della popolazione e questo lo dice ...

Sciopero 30 novembre 2018 - lezioni a rischio/ Ultime notizie - Scuole chiuse? Rabbia per le politiche Miur - IlSussidiario.net : Sciopero 30 novembre 2018, scuole chiuse? lezioni a rischio. Ultime notizie, proteste contro politiche Miur: coinvolti i docenti di scuole medie e superiori

Allerta Meteo Calabria : domani martedì 27 Novembre Scuole Chiuse a Lamezia Terme : Le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido comunali di Lamezia Terme resteranno chiusi nella giornata di domani. Un’ordinanza in tal senso e’ stata emessa dal presidente della Commissione prefettizia che gestisce il Comune, Francesco Alecci, in considerazione dell’Allerta Meteo “arancione” diramata dalla Protezione civile della Regione Calabria. In base all’Allerta si prevedono “precipitazioni da ...