Roger Federer “Re” dei social grazie a Belinda Bencic | “insegno al vecchio G O A T

VIDEO Roger Federer vince la Hopman Cup - gli highlights : il Maestro batte Zverev e in doppio trionfa con Bencic : Roger Federer ha vinto la Hopman Cup, il torneo a coppie che si è concluso oggi sul cemento di Perth (Australia). Il Maestro ha trionfato insieme a Belinda Bencic, portando il trofeo in Svizzera: la compagine elvetica è riuscita a sconfiggere la Germania al termine di una giornata decisamente palpitante e avvincente. L’ex numero 1 al mondo batte Alexander Zverev per 6-4 6-2, poi Angelique Kerber pareggia i conti superando la Bengic e ...

Serena Williams contro Roger Federer - i grandi del tennis di fronte per la prima volta : È rara nello sport la possibilità di vedere uomini e donne gareggiare insieme. Accade nell'equitazione, nei tuffi sincronizzati e poco ...

Hopman Cup – Selfie - risate e sana competizione : Roger Federer e Serena Williams in campo da avversari [GALLERY] : Roger Federer e Serena Williams rubano la scena nella sfida di Hopman Cup: due leggende viventi in campo fra Selfie e sana competizione La Hopman Cup ha fatto un grande regalo ai tifosi del tennis: vedere Roger Federer e Serena Williams avversari in un match. La competizione per nazionali, che si sta giocando a cavallo fra 2018 e 2019, ha messo di fronte Svizzera e Stati Uniti, con le due più grandi stelle del tennis mondiale sullo stesso ...

Hopman Cup – La gaffe hot di Belinda Bencic fa arrossire Federer : “Roger mi ha ‘motivata’ negli spogliatoi” [VIDEO] : gaffe hot per Belinda Bencic nel post match di Svizzera-USA: la tennista elvetica non si accorge di un doppio senso che fa scatenare le risate di tutti, arrossisce anche Federer La sfida fra la Svizzera e gli Stati Uniti nel secondo turno di Hopman Cup è stata una delle più divertenti del torneo, non solo per quanto visto in campo, ma anche per le… interviste. Particolarmente quella fatta da Todd Woodbridge a Belinda Bencic e Roger ...

Roger Federer contro Serena Williams - stavolta davvero : Foto e video della partita di doppio misto che hanno giocato l'una contro l'altro alla Hopman Cup, in Australia

SERENA WILLIAMS VS Roger FEDERER/ Hopman Cup - l'ammirazione dell'americana : ho giocato contro il più grande : SERENA WILLIAMS VS ROGER FEDERER: le star del tennis si incrociano nel doppio misto alla Hopman Cup. E' il Re a trionfare con Bencic.

Hopman Cup – Tiafoe colpisce in piena faccia Federer e lo stende : la reazione di Roger è tutta da ridere [VIDEO] : Durante il doppio misto fra Svizzera e USA della Hopman Cup, Frances Tiafoe ha colpito in pieno volto Roger Federer: lo svizzero l’ha presa con grande ironia Neanche il tempo di iniziare il 2019 che Roger Federer si è subito beccato la prima… palla in faccia! Capita a tutti nel tennis, ovviamente, ma il campione svizzero non ha ‘perso tempo’ in vista della nuova stagione. Nel corso della sfida di doppio miston fra ...

Tennis - Roger Federer : “Non sto pensando al mio futuro. Ora sono concentrato sul 2019” : Roger Federer sta regalando spettacolo nel corso della Hopman Cup 2019. Lo svizzero, impegnato nel torneo/esibizione riservato alle rappresentative nazionali, sta mettendo in mostra tutto il proprio talento, trascinando la selezione svizzera nella rassegna australiana. Sul cemento di Perth gli appassionati stanno ammirando un Roger in ottima forma che ha voluto chiarire anche alcuni aspetti legati al proprio futuro. Negli ultimi giorni, infatti, ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : la Svizzera batte gli USA - che show di Roger Federer. Serena Williams si arrende : Capodanno spettacolare con la Hopman Cup, tradizionale torneo di inizio stagione che si disputa sul cemento di Perth (Australia). Il primo giorno dell’anno ha regalato il bel confronto tra Svizzera e USA vinto dai rossocrociati per 2-1, successo utile per confermare il primo posto nel proprio girone. Roger Federer è sceso in campo con la solita grinta e con la sua classe proverbiale ha sconfitto Tiafoe per 6-4 6-1: il Maestro, al secondo ...

VIDEO Highlights Rogerer Federer-Tiafoe : il Maestro stravince - primo successo del 2019 alla Hopman Cup : Roger Federer ha incominciato alla grande il suo 2019 sconfiggendo Tiafoe con un netto 6-4 6-1 nel match valevole per la Hopman Cup. Il Maestro ha avuto la meglio sullo statunitense nello scontro tra le due Nazioni sul cemento australiano e poi tornerà in campo nel doppio misto, trovandosi davanti Serena Williams. Di seguito il VIDEO con gli Highlights della vittoria di Roger Federer su Tiafoe. Clicca qui per mettere ...

VIDEO Roger Federer - la vittoria su Cameron Norrie alla Hopman Cup : Roger Federer ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile, strapazzando Cameron Norrie con un doppio 6-1 nel primo incontro della Hopman Cup. Il Maestro svizzero non ha avuto alcun problema contro il britannico, demolito a suon di grandi colpi tipici del talento elvetico che si è confermato in ottima forma e che ha dato il via a quella che potrebbe essere la sua ultima annata da professionista. Di seguito il VIDEO con gli highlights e ...

Hopman Cup - Roger Federer e Alexander Zverev vittoriosi nel torneo-esibizione australiano : Roger Federer e Alexander Zverev sono pronti per la nuova stagione, buono stato di forma messo in mostra nella Hopman Cup Vittorie per Roger Federer e Alexander Zverev nella Hopman Cup, il tradizionale torneo esibizione misto per nazioni organizzata dall’Itf, in programma fino a sabato 5 gennaio sul veloce indoor della ‘Perth Arena’, in Australia. Lo svizzero, attualmente terzo nel ranking Atp, si è imposto con un doppio ...

Tennis - Roger Federer non esclude il ritiro nel 2020 : “Non so se giocherò un altro anno - ne discuterò con il mio team” : Una notizia che potrebbe turbare gli appassionati di Tennis e i tifosi dello svizzero Roger Federer. Il fuoriclasse del Tennis mondiale, attualmente n.3 del ranking, sta pensando, forse per la prima volta, se continuare o meno nell’attività che tante gioie gli ha regalato: 20 Slam e 99 titoli in carriera sono cifre impressionati. Ed ecco che nel corso della Hopman Cup a Perth (Australia), torneo/esibizione a squadre funzionale alla ...