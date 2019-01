Ravenna | ragazzo di 14 anni accoltella a morte il padre

tg24.sky

: il Resto del Carlino: Omicidio Cervia, uccide il padre a coltellate. Arrestato ragazzo di 14 anni - Cronaca.… - EmanueleAnsel : il Resto del Carlino: Omicidio Cervia, uccide il padre a coltellate. Arrestato ragazzo di 14 anni - Cronaca.… - MyryPass : RT @ultimenotizie: Al culmine di un gioco in casa, sembra per uno scatto d'ira improvviso, un ragazzo poco più che 14enne ha accoltellato a… - PetagnaBonifazi : RT @ultimenotizie: Al culmine di un gioco in casa, sembra per uno scatto d'ira improvviso, un ragazzo poco più che 14enne ha accoltellato a… -

(Di sabato 5 gennaio 2019)di 14ile figlio, secondo le ricostruzioni, stavano giocando in casa quando il giovane ha afferrato un coltello da cucina e l’ha ferito in modo letale. L’uomo, sui 55, è morto in ospedale. Il, forse con un disagio personale, è stato bloccato dai carabinieriParole chiave: