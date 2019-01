Morto tifoso Inter | Da Ros ai domiciliari | il gip | “ultras dell’Inter minacciato in casa”

Tifoso Morto : interrogati i 4 ultà napoletani : Davanti ai magistrati nella questura di Napoli ci sono i 4 passeggeri della Volvo. Auto che gli inquirenti ritengono coinvolta nell'incidente che ha provocato la morte di Daniele Belardinelli. ...

Tifoso Morto - pm : Da Ros sia scarcerato : ANSA, - MILANO, 4 GEN - Il procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e il pm Michela Bordieri, che oggi hanno ascoltato per tre ore Luca Da Ros, uno dei 4 ultras interisti arrestati per gli ...

Ultrà Morto a Milano - interrogato il tifoso pentito : 'Sì alla scarcerazione' : Luca Da Ros, l'ultras dell'Inter arrestato nei giorni scorsi nell'inchiesta sugli scontri del 26 dicembre scorso prima della partita Inter-Napoli, ha ribadito oggi davanti ai pm in un interrogatorio ...

Tifoso Morto a Milano - indagini Digos su dieci auto dei tifosi del Napoli : Sono una decina le autovetture sulle quali viaggiavano i tifosi del Napoli che erano presenti in strada durante gli scontri pre partita di Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre durante i quali è stato ...

Morto tifoso Inter - interrogato Da Ros : “nuovi dettagli” : Morto tifoso Inter – Continuano gli Interrogatori in relazione alla morte del tifoso dell’Inter in seguito agli scontri avvenuti prima del match di campionato contro il Napoli. Novità nelle ultime ore, è arrivato da poco al carcere milanese di San Vittore Luca Da Ros, uno dei quattro arrestati per la morte di Daniele Belardinelli. Secondo quanto riportato dal suo legale l’ultras della curva Interista dovrebbe fornire ...

Tifoso Morto a San Siro - ultrà Napoli indagato per omicidio : E' stato iscritto stamani nel registro degli indagati per omicidio volontario l'ultra' del Napoli di 25 anni che sarebbe stato alla guida della Volvo B40 station wagon, sequestrata ieri, che avrebbe investito Daniele Belardinelli durante gli scontri di Santo Stefano fra i tifosi di Inter e Napoli.

