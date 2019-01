Lei Jun suggerisce il possibile prezzo del primo flagship targato Redmi

L’interesse di Lei Jun per l’USB-C è sospetto : che il Redmi da 48 MP possa abbandonare la micro USB? : Jun ha lasciato partire una sorta di sondaggio tra i propri seguaci di Weibo in merito alla possibilità che il brand Redmi abbandoni l'ingresso micro USB L'articolo L’interesse di Lei Jun per l’USB-C è sospetto: che il Redmi da 48 MP possa abbandonare la micro USB? proviene da TuttoAndroid.

Slittino su pista naturale – CdM juniores - ottimi risultati per gli azzurri nella tappa di WinterLeiten : Coppa del mondo juniores a Winterleiten: Mittermaier e Staffler sul podio del singolo femminile, Haselrieder 3° tra gli uomini Due azzurre sul podio nel singolo femminile, uno in quello maschile. Comincia bene la Coppa del mondo juniores di Slittino naturale per l’Italia. A Winterleiten, in Austria, Daniela Mittermair e Nadine Staffler chiudono alle spalle della tedesca Lisa Walch, che riesce a resistere all’assalto delle due ...

Slittino su pista naturale - definita la formazione per l’opening di CdM junior a WinterLeiten : Daniel ed Elias Gruber, Haselrieder, Mittermair e Staffler: ecco la formazione per l’opening di Coppa del mondo junior a Winterleiten L’Italia avrà cinque rappresentanti nell’opening stagionale della Coppa del mondo junior di Slittino naturale che si terrà a Winterleiten, in Austria. Gli atleti convocati dal direttore tecnico Armin Zöggeler sono tre uomini e due donne: si tratta di Daniel Gruber, Elias Gruber, Florian ...

La May a Londra a mani vuote E Junker : "Da Lei solo fumo" : Londra Nebulose e imprecise. Jean-Claude Junker aveva definito così, giovedì sera, le richieste che Theresa May aveva avanzato ai leader europei durante il primo giorno del Consiglio Europeo. Ci ...