Il manager di Maradona rassicura tutti | “nei prossimi giorni un intervento chirurgico”

(Di sabato 5 gennaio 2019) Parla ildidopo l’allarme lanciato dall’ex calciatore: presto unchirurgico per el Pibe de oro “Diego ci mette sempre in allarme, ma poi subito rientra lo stesso allarme. Da una settimana faceva dei controlli per seguire il bypass gastrico. NeiDiego dovrà sottoporsi ad unchirurgico, ma nulla di grave“. Ildi Diego, Stefano Ceci,sulle condizioni dell’ex ‘pibe de oro’. “Doveva partire aper il Messico, ma la sua partenza è posticipata -aggiunge Ceci a ‘Radio Marte’-. Stasera io partirò per l’Argentina, lunedì o martedì lui sarà operato“.Ildel ‘Diez’ rivela come un anno e mezzo fa c’è stata la possibilità di una collaborazione con il club azzurro: “C’è stata la possibilità di ...