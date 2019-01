'Godin e l'Atletico cercano soluzione' : ANSA, - ROMA, 5 GEN - "Godin e l'Atletico stanno cercando una soluzione". Il tecnico del club di Madrid Diego Simeone alla vigilia della sfida col Siviglia parla ance del caso Godin, pronto a ...

Godin-Inter - Simeone : "Sarebbe un bene per lui e per l'Atletico se restasse" : Vigilia di campionato per l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, impegnato domani a Siviglia, ma nella conferenza stampa del tecnico colchonero tiene banco il mercato. In particolare il caso Diego Godin,...

Godin - Simeone apre all'addio : 'Con l'Atletico stanno cercando la soluzione migliore' : TORINO - Diego Godin verso l' Inter . È questa la notizia di mercato delle ultime ore, un'ipotesi che non può lasciare tranquillo il 'Cholo' Simeone , tecnico che ha sempre visto nel difensore ...

Calciomercato Inter - Simeone su Godin : 'Lui e l'Atletico Madrid stanno cercando una soluzione' : I Colchoneros l'hanno preso dal Villarreal facendolo diventare uno dei migliori centrali del mondo, ora c'è l'Inter. Intervenuto in sala stampa prima della sfida contro il Siviglia, il Cholito ...

Atletico - Simeone : "Godin e il club stanno cercando la soluzione migliore" : Il tecnico dell' Atletico Madrid Diego Simeone apre all'addio di Diego Godin, in scadenza di contratto a giugno con i Colchoneros e che ha già detto sì all'Inter: "Sia il giocatore che l'Atletico ...

Godin - il biografo : "L'Atletico non ha mantenuto le promesse" : José Ignacio Fernandez Navarro , biografo di Diego Godin, non dà per certo il passaggio all' Inter , ma in pratica ufficializza l'addio del difensore uruguayano. "Godin non ha chiuso alcun accordo con ...

Inter - dall'Atletico Madrid arriva Godin : Nel mercato dei parametri zero l'Inter sta per mettere a segno il primo colpo per giugno. Si tratta di Diego Godin capitano dell'Atletico Madrid . L'operazione non è chiusa, ma in dirittura di arrivo ...

Calciomercato Inter – Il biografo di Godin tuona : “l’affare non è chiuso - ma l’Atletico Madrid ha tradito la parola data” : Il biografo di Diego Godin smentisce l’accordo con l’Inter e attacca l’Atletico Madrid: il club spagnolo avrebbe tradito la promessa di rinnovo fatta al giocatore uruguagio Nella serata di ieri i tifosi dell’Inter hanno gioito alla notizia dell’accordo per l’acquisto di Diego Godin, esperto centrale dell’Atletico Madrid in arrivo a parametro zero in estate. Un colpo eccezionale che andrebbe a ...

Inter-Godin c'è l'accordo : arriva a giugno a costo zero dall'Atletico Madrid : Diego Godin e l'Inter: è scoppiato un amore . Il difensore centrale uruguayano ha detto sì al club nerazzurro, c'è l'accordo sulla parola che verrà presto trasformato in un contratto e ufficializzato ...

Godin-Inter - vicinissimo dall'Atletico Madrid a parametro zero il primo colpo per il calciomercato di giugno : L'Inter è vicinissima a chiudere il primo colpo di mercato per giugno: Diego Godin . Dopo nove stagioni nella Liga, in cui ha vinto otto titoli tra campionato e Europa, il capitano dell' Atletico ...