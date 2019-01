Calciomercato Chievo | idea Bergessio

Calciomercato Chievo - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Stepinski in partenza - piace Kownacki della Sampdoria : Si è chiuso con il primo sorriso della stagione il girone di andata del Chievo. La formazione veronese ha superato il Frosinone nello scontro salvezza conquistando la prima vittoria del proprio campionato. Dall’arrivo in panchina di Domenico Di Carlo i gialloblu hanno raccolto un successo, cinque pareggi e una sola sconfitta, rilanciando speranze di salvezza che sembravano quantomai utopistiche dopo la prima parte di stagione. ...

Calciomercato : Birsa al Cagliari? Riflessione sul Chievo : I primi giorni dell’anno sono anche i primi giorni del CALCIOMERCATO invernale. Già dalle ore iniziali del 2019, le società di Serie A si sono messe all’opera per andare a puntellare le proprie rose. Una delle trattative di cui si parla con insistenza è il possibile trasferimento di Valter Birsa dal Chievo al Cagliari. In Sardegna occorre trovare un sostituto all’infortunato Pata Castro per illuminare la metà campo ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - si lavora per portare in Italia Brazao : il Chievo può fornire l'assist? : Calciomercato Inter, Ultime notizie 2 gennaio. Il club nerazzurro è sulle tracce di Brazao come vice di Handanoic. servirebbe però l'assist del Chievo.

Calciomercato Serie A : torna Muriel - possibile scambio Spal-Chievo : Il colombiano chiuso a Siviglia ha scelto Firenze. Inguaiando i piani di GattusoIl Calciomercato non ha ancora ufficialmente aperto le danze, ma già alcune trattative hanno infiammato il passaggio tra vecchio e nuovo anno. Quasi tutti ruotano intorno a nomi di attaccanti.Calciomercato, Muriel in riva all’ArnoIl primo colpo lo ha messo a segno la Fiorentina. Dicevamo (qui) dei problemi legati all’attacco di Pioli e le opzioni che potevano ...

Calciomercato - la SPAL su un attaccante del Chievo : scambio con Paloschi? : La SPAL ha iniziato la stagione nel migliore dei modi candidandosi al ruolo di sorpresa dell’attuale Serie A. Poi il ridimensionamento di risultati con i ferraresi che sono sembrati incapaci di ottenere risultati positivi con continuità. A mancare sono i gol di Antenucci, trascinatore nella passata stagione, mentre le altre punte, Paloschi e Petagna in primis, non hanno mostrato grande feeling con il gol. Per questo il club sta ...

Chievo-Inter - le indicazioni di Calciomercato di Marotta : Si sta giocando la gara di campionato tra Chievo ed Inter, prima del match interessanti indicazioni da parte di Marotta ai microfoni di Sky Sport: “È normale che ci sia la massima concentrazione. Sappiamo che il Chievo sta attraversando un momento di forma, rischia di metterci in difficoltà. Il mercato di Gennaio offre poco a livello di qualità. Sarà molto difficile trovare giocatori giusti da prendere in questa sessione. L’obiettivo ...

Calciomercato Chievo - i gol per la salvezza possono arrivare a gennaio [GALLERY] : 1/5 Paola Garbuio/LaPresse ...

Calciomercato Chievo - Romairone : “Monitoriamo un giocatore del Napoli” : “Ounas ci piace? Che mi piaccia credo che non si dica nulla di nuovo. Il valore del calciatore è chiaro. Il Chievo dovrà capire in questo mese come ripartirà con Di Carlo e quali risposte ci saranno dai calciatori, poi dopo saremo attenti sul mercato“. Così Giancarlo Romairone, direttore sportivo del Chievo, intervenuto ai microfoni di Radio Crc, chiarisce sulle mosse della società nel prossimo mercato di gennaio e in ...